Martin Fecke wird CEO von BKW Engineering

Bern – Martin Fecke, bisheriger Geschäftsführer von ASSMANN BERATEN + PLANEN und Länderverantwortlicher Deutschland von BKW Engineering, übernimmt per 1. Oktober 2022 die Gesamtverantwortung für das Engineering-Geschäft der BKW. Mit über 3’500 Mitarbeitenden ist BKW Engineering ein führendes Netzwerk für die Entwicklung, Planung und Beratung von komplexen Gebäude- und Infrastrukturprojekten in der DACH-Region. Martin Fecke löst den bisherigen CEO Michael Schüepp ab und wird in seiner neuen Funktion zudem Einsitz in die Gesamtkonzernleitung der BKW Gruppe nehmen.

Martin Fecke, Diplomingenieur und staatlich anerkannter Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz sowie Bausachverständiger ist seit 2002 Geschäftsführer bei ASSMANN BERATEN + PLANEN. ASSMANN gehört seit 2017 zum Netzwerk von BKW Engineering. Zusammen mit Christian Vrielink, Geschäftsführer der LINDSCHULTE-Gruppe, verantwortet er die Führung des BKW Engingeering-Geschäfts in Deutschland. Per 1. Oktober 2022 übernimmt Martin Fecke nun die Gesamtleitung von BKW Engineering.

Martin Fecke löst Michael Schüepp, der das Engineering-Netzwerk seit 2014 aufgebaut hat. «Michael Schüepp hinterlässt eine erfolgreiche Unternehmensgruppe mit hervorragenden Wachstumsperspektiven. Ich freue mich, diese Aufgabe weiterzuführen und für unsere Kundinnen und Kunden anspruchsvolle Projekte zu realisieren», sagt Martin Fecke.

Mit über 3’500 Mitarbeitenden gehört BKW Engineering zum Dienstleistungsbereich der BKW, der 2021 über 1,5 Milliarden Franken Umsatz und fast 100 Millionen Franken EBIT erwirtschaftet hat. Das Engineering-Geschäft ist ein wesentlicher Bestandteil und tragender Pfeiler des Dienstleistungsbereichs. (BKW/mc/pg)