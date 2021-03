Martin Zahner neuer Verwaltungsratspräsident von Farner Consulting

Zürich – Wechsel im Verwaltungsrat bei Farner Consulting: Martin Zahner übernimmt das Verwaltungsratspräsidium. Der erfolgreiche Unternehmer, Agenturleiter und Unternehmensberater ist seit der Übernahme von YJOO Communications durch Farner Mitglied des Verwaltungsrates und unterstützte das Wachstum zur Agenturgruppe der letzten Jahre massgeblich. Er löst Dr. Christian König als langjährigen Verwaltungsratspräsidenten ab. Im Verwaltungsrat Einsitz nimmt zudem Roland Oberhauser, zuvor langjähriger CFO von Farner.

Martin Zahner ist seit 2017 Mitglied des Verwaltungsrats der Farner Consulting AG. Der Unternehmer war Mitgründer und Mehrheitsaktionär der YJOO Communications AG, bis zu deren Übernahme durch Farner. Martin Zahner gründete in der Folge 2017 die auf Transformationsprozesse, Organisations- und Führungsentwicklung spezialisierte Leif und ist dort hauptberuflich tätig.

Roman Geiser, CEO und Mehrheitsaktionär von Farner, freut sich, dass mit Martin Zahner ein echter Agenturkenner das Verwaltungsratspräsidium übernimmt. «Als langjähriger Agenturchef in grösseren und kleineren Agenturen im In- und Ausland und als erfahrener Unternehmer bringt Martin die perfekte Mischung aus Aussen- und Innensicht in unseren Verwaltungsrat ein.»

Martin Zahner: «Als langjähriger Begleiter des Unternehmens war ich immer genug involviert, um die entscheidenden Handlungsfelder gut zu überblicken. Andererseits liegt die Herausforderung genau darin, hier die richtigen Fragen zu stellen und Entwicklung weiter zu ermöglichen. Entsprechend freue mich auf diese neue spannende Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den Menschen bei Farner.»

Roland Oberhauser komplettiert Verwaltungsrat

Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde Roland Oberhauser, der seit 2013 als CFO die Management Services der Farner Gruppe leitete und in dieser Aufgabe per 1. Februar 2021 von Karin Ryser abgelöst wurde. Der Farner-Verwaltungsrat besteht damit aus Regula Bührer, Dr. Daniel Heller (Vizepräsident), Roland Oberhauser, Martin Zahner (Präsident) und Roman Geiser (Delegierter des Verwaltungsrats).

Verabschiedung von Christian König, Jacqueline Moeri und Benno Bernet

Dr. Christian König tritt als langjähriger Verwaltungsratspräsident ab. Er bekleidete diese Funktion seit der Übergabe der Aktienmehrheit der Agentur an Roman Geiser im Jahr 2012. Gemeinsam mit Dr. Jacqueline Moeri und Dr. Benno Bernet ist er nicht erneut zur Wiederwahl angetreten. Roman Geiser würdigt zum Abschied ihr grosses Engagement: «Alle drei haben Farner über viele Jahre und in wichtigen Phasen der Agentur geführt und begleitet. Im Namen des ganzen Teams möchte ich ihnen dafür meinen herzlichen Dank aussprechen. Mein besonderer Dank geht an Christian König, der eine umsichtige Transition in Führung und Aktionariat ermöglicht und damit die Grundlagen für den Erfolg der Agentur in den letzten Jahren gelegt hat.» (Farner Consulting/mc/ps)