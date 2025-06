Nestlé Schweiz erhält mit Cédric Boehm einen neuen Generaldirektor

La Tour-de-Peilz – Nach über drei Jahrzehnten im Unternehmen geht der Direktor von Nestlé Schweiz, Eugenio Simioni, vorzeitig in den Ruhestand. Er werde das Unternehmen per Anfang September verlassen, teilte der Nahrungsmittelriese am Montag mit. Zum Nachfolger wurde Nestlés Österreich-Chef Cédric Boehm ernannt.

Simioni, der über zehn Jahre an der Spitze des Unternehmens in der Schweiz stand, wird sich den Angaben zufolge künftig auf beratende Tätigkeiten und Verwaltungsratsmandate konzentrieren, darunter als Präsident des Stiftungsrats des Lebensmittelmuseums Alimentariums, wie es in der Mitteilung hiess.

Der Schweizer Boehm leitet seit 2022 Nestlé Österreich und übernimmt die Geschäftsführung von Nestlé Schweiz am 1. September 2025. Boehm ist seit 2005 im Konzern tätig und hat unter anderem in Serbien, Österreich und der Schweiz verschiedene Führungsfunktionen bekleidet. Zudem war er für die strategische Planung der Region Europa, Naher Osten und Nordafrika verantwortlich.

Nestlé betreibt in der Schweiz neun Produktionsstätten, fünf Forschungszentren sowie fünf Technologiezentren. Mit rund 8500 Mitarbeitenden und Marken wie Nespresso, Cailler und Henniez ist der Konzern ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. (awp/mc/pg)