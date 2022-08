Maximon: Elisabeth Roider neue Partnerin und Chief Scientific and Medical Officer

Zug – Elisabeth Roider, MD, PhD, MBA, ist eine in Harvard und in der Schweiz ausgebildete, international renommierte Medizinerin und Wissenschaftlerin. Als Medizinerin und Wissenschaftlerin arbeitet sie am Universitätsspital Basel und an der Harvard Medical School. Ihre Arbeit hat zu verschiedenen hochrangigen Publikationen, Patenten und Auszeichnungen geführt. Als Partnerin und Chief Scientific and Medical Officer bei Maximon setzt sie sich dafür ein, den Bereich der Langlebigkeit auf die nächste Stufe zu heben.

Angetrieben von der Mission, die wichtigsten medizinischen und öffentlichen Gesundheitsprobleme zu identifizieren und zu lösen, trat Elisabeth als Partnerin und Chief Scientific and Medical Officer bei Maximon ein. «Die Langlebigkeitswissenschaft ist aufregend, aber aus verschiedenen Gründen noch sehr wenig erforscht. Mit Hilfe von Maximon und privaten Investoren möchte ich die Innovation auf die nächste Stufe heben, um zu sehen, wie die ferne Zukunft aussehen wird», erklärt sie. . Dabei möchte sie Wissenschaftler und Ärzte dabei unterstützen, echte Innovationen in solide Lösungen und Produkte zu verwandeln, die Patienten und Verbrauchern zu einem besseren, gesünderen und schliesslich längeren Leben verhelfen.

Sie fügt hinzu: «Ich liebe das Leben, ich liebe die Wissenschaft, ich liebe die Menschen. Gemeinsam mit dem hervorragenden Team von Maximon freue ich mich darauf, mehr Menschen ein langes, gesundes und erfülltes Leben zu ermöglichen.» (Maximon/mc)