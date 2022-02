Mazars mit starkem Umsatzwachstum

Zürich – Mazars, ein internationales Unternehmen, das auf Wirtschaftsprüfung, Steuern und Beratung spezialisiert ist, verzeichnet erneut ein starkes Umsatzwachstum von 9 % im Geschäftsjahr 2020/2021 (1. September 2020 – 31. August 2021).

Vor allem die Bereiche Audit, Outsourcing und Financial Advisory haben mit einer Umsatzsteigerung von über 10 % zu diesem hervorragenden Resultat beigetragen.

Mazars Gruppe erstmals mit einem Umsatz über 2 Mia. Euro

Auch die Mazars Gruppe erzielte mit Honorareinnahmen in der Höhe von 2,1 Mrd. €. ein herausragendes Ergebnis Das entspricht einem Anstieg von 12,3 % gegenüber dem Vorjahr. Mazars ist damit eines der am schnellsten wachsenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, sowohl international wie auch in der Schweiz.

Ausbau in der Deutschschweiz

Mazars in der Schweiz erwirtschaftet 50 % des Umsatzes im Bereich Audit, die andere Hälfte entfällt auf Beratungsdienstleistungen. Ein starkes Wachstum verzeichneten vor allem die Bereiche Audit mit +12 %, Outsourcing +13 % und Financial Advisory +15 %. Das Unternehmen steigerte trotz Pandemie auch die Mitarbeiterzahl um 8 %.

José Caneda, CEO von Mazars in der Schweiz, freut sich über das positive Resultat: «Das kontinuierliche Wachstum von Mazars in der Schweiz ist auf unsere ausgewogene Strategie zurückzuführen und versetzt uns in eine starke Position unsere Präsenz, insbesondere in der Deutschschweiz, weiter auszubauen. Dabei werden wir auch im Segment der Grossunternehmen expandieren, während wir im mittleren Marktsegment stark bleiben», so Caneda weiter.

Mazars im europäischen Audit Markt auf Platz 5 für Segment Grossunternehmen

Auch auf Gruppenstufe konnte der Bereich Audit um 8,5 % ausgebaut werden: Mazars prüft heute weltweit 2’400 Grossunternehmen, 1’200 mit Hauptsitz in Europa, 960 regulierte, europäische Organisationen sowie über 480 europäische, börsenkotierte Unternehmen. Mazars steht auf dem europäischen Wirtschaftsprüfungsmarkt für grosse und börsenkotierte europäische Unternehmen auf Platz 5. Neben Audit konnte Mazars auch in den Bereichen Financial Advisory (+15,7 %) und Advisory (+7,9 %) deutlich wachsen.

Hervé Hélias, CEO und Chairman der Mazars-Gruppe über das Finanzergebnis: «2021 war ein ausgezeichnetes Jahr, was unsere geschäftliche und finanzielle Leistung betrifft. Alle unsere Dienstleistungsbereiche und Regionen haben sich gut entwickelt und wir haben bedeutende Aufträge von börsenkotierten Unternehmen sowie von internationalen Konzernen erhalten.



Mehr als nur Finanzen: Verantwortung und Nachhaltigkeit als Grundlagen der Unternehmensleistung

Verantwortung und Nachhaltigkeit haben sich zu wichtigen Grundlagen der Produktivität eines Unternehmens entwickelt und sind von entscheidender Bedeutung, um Vertrauen in Märkte, Unternehmen und öffentliche Institutionen zu schaffen. Der Ruf nach einer nachhaltigeren Zukunft war noch nie so laut wie heute. Die Unternehmen stehen – zu Recht – überall unter Druck, ihr Wachstum zu ändern.

Heutzutage gehen die Erwartungen an Unternehmen über die finanzielle Leistung hinaus und umfassen auch extra-finanzielle Kriterien, und die Rolle der Wirtschaftsprüfer geht zunehmend über die finanzielle Transparenz hinaus. In diesem Zusammenhang war die Kernaufgabe von Mazars noch nie so überzeugend wie heute.

«ESG ist ein wesentlicher Bestandteil für unser Wachstum. Wir haben Schulungen zum Thema Nachhaltigkeit für unsere Mitarbeitenden entwickelt und arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um sie bei der Vorbereitung auf die ESG-Berichterstattung gemäss den neuen Schweizer Vorschriften und den internationalen Standards zu unterstützen und Nachhaltigkeitsstrategien in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren», so Caneda. (Mazars/mc/hfu)