MediCrops kauft Basler TopPharm Apotheke und Topmed Praxis

Pfäffikon – MediCrops, ein Pionier im Bereich von medizinischem Cannabis, übernimmt am Basler Barfüsserplatz die TopPharm Apotheke und die Topmed Praxis. Die Apotheke soll eine Schlüsselrolle beim Vertrieb spielen, die Praxis mit einem Fokus auf Schmerztherapie zusätzlich medizinische Versorgung bieten.

MediCrops bietet ab Mitte 2024 einen sogenannten One-Stop-Shop für Patientinnen und Patienten, die medizinisches Cannabis nutzen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen die TopPharm Apotheke am Basler Barfüsserplatz und die an derselben Adresse befindliche Topmed Praxis erworben. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, stellen diese strategischen Akquisitionen „einen historischen Meilenstein“ der Unternehmensentwicklung dar, auch hinsichtlich des 2025 geplanten Börsengangs.

Apotheke mit Schlüsselrolle im Vertriebsnetz

Die TopPharm Apotheke, die für ihre umfassenden Dienstleistungen und modernste Infrastruktur bekannt sei, werde eine Schlüsselrolle im Vertriebsnetz spielen. Sie biete einen idealen Rahmen, um Patientinnen und Patienten direkt mit einer breiten Palette von auf Cannabis basierenden Medikamenten zu versorgen.

Die Topmed Praxis soll dieses Angebot durch medizinische Versorgung mit Fokus auf Schmerztherapie gewährleisten. Geplant sei, das bestehende Team von Ärztinnen und Ärzten durch weitere spezialisierte Fachpersonen zu ergänzen.

Das in Deutschland bereits implementierte Schulungsprogramm zur Anwendung von medizinischem Cannabis werde MediCrops in den kommenden Monaten auch in der Schweiz durchführen. „Mit diesen Übernahmen gelingt es uns, hochwertige medizinische Cannabisprodukte direkt an Patienten zu liefern und ärztliche Betreuung sowohl persönlich als auch virtuell zu garantieren“, so Verwaltungsratspräsident Ivan Mestrangelo. „Diese strategischen Schritte sind entscheidend für unsere Expansion und das Angebot ganzheitlicher Gesundheitslösungen für Patienten. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/MediCrops/mc/pg)

