Mehr Auto-Neuzulassungen im Dezember

Bern – Im letzten Monat des Jahres 2022 wurden in der Schweiz mehr Autos neu zugelassen als im Dezember 2021. Mit 24’737 Neuzulassungen wurde der Vorjahreswert um 0,9 Prozent überschritten.

Da in den Jahren 2011 bis 2020 im letzten Kalendermonat jeweils im Schnitt gut 31’300 Immatrikulationen erreicht wurden, liege der Wert allerdings immer noch 20 Prozent tiefer als in den Vorjahren, teilte die Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure Auto-Schweiz am Dienstag mit.

Viertes Monatsplus in Folge

Basierend auf dem vierten Monatsplus in Folge seien die Aussichten für 2023 allerdings positiv: «Wir gehen davon aus, den Schwung in das neue Jahr mitnehmen und den nach wie vor hohen Auftragsbestand in den kommenden Monaten nach und nach abarbeiten zu können», sagte Mediensprecher Christoph Wolnik.

Im gesamten Jahr 2022 wurden übrigens rund 226’000 neue Personenwagen immatrikuliert, wie Auto-Schweiz weiter mitteilte. Das ist ein Minus von nochmals 5,3 Prozent zum im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren ebenfalls schon unterdurchschnittlichen Jahr 2021. Ähnliche Zahlen publizierte zum Jahresanfang auch bereits der Verband Freier Autohandel Schweiz (VFAS). (awp/mc/ps)

