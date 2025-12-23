Mehr Schweizer glauben an finanzielle Besserung 2026

Zürich – In der Schweiz rechnen einer Umfrage zufolge mehr Menschen als im Vorjahr mit einer Verbesserung ihrer finanziellen Lage im Jahr 2026. Sie hoffen auf einen Bonus oder einen besser bezahlten Job.

Laut einer repräsentativen Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis.ch erwarteten 27 Prozent der Befragten bessere Finanzen, nach 22 Prozent ein Jahr zuvor, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. Gleichzeitig ging der Anteil der Pessimisten von 27 auf 24 Prozent zurück. Die Hälfte der Befragten rechnet mit stabilen Verhältnissen.

«Der finanzielle Optimismus beruht vor allem auf individuellen Einkommenshoffnungen und weniger auf staatlichen Entlastungen», wurde Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn in der Mitteilung zitiert. Die Optimisten hoffen demnach auf höhere Einkommen durch Boni, Lohnerhöhungen oder einen besser bezahlten Job.

Besonders ausgeprägt war die Zuversicht bei den 18- bis 35-Jährigen, während über 56-Jährige deutlich zurückhaltender blieben. Wer mit einer Verschlechterung rechnete, nannte den Angaben zufolge vor allem steigende Krankenkassenprämien sowie höhere Mieten oder Hypozinsen als Gründe. (awp/mc/pg)