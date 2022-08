Metall Zug verzeichnet im ersten Semester dank guter Auftragslage Umsatzplus

Zug – Die Industriegruppe Metall Zug ist im ersten Halbjahr 2022 dank gut gefüllter Orderbücher weiter gewachsen. Für den weiteren Geschäftsverlauf zeigt sich die Gruppe nach den ersten sechs Monaten zuversichtlich – vorausgesetzt das relevante wirtschaftliche und politische Umfeld verschlechtert sich nicht.

Den Umsatz beziffert die Gruppe am Donnerstag auf 324,4 Millionen Franken, ein Zuwachs von 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Unter Berücksichtigung der Devestitions- und Akquisitionseffekte sowie der Währungseinflüsse wäre die Gruppe organisch um 8,3 Prozent gewachsen.

Dabei steuerte die Sparte Wire Processing 117 Millionen Franken (+18,4%) zum Gruppenumsatz bei. Sie habe auch weiterhin von den Megatrends E-Mobilität und autonomes Fahren profitiert.

Die Sparte Medical Devices wiederum erzielte einen Umsatz von 105,9 Millionen Franken nach 101,5 Millionen im ersten Halbjahr 2021. Die Absatzmärkte in Europa und den USA präsentierten sich aktuell erfreulich. Grösster Wachstumstreiber im Vergleich zum Vorjahr war der Bereich Diagnostics und dabei insbesondere der US-Markt, teilte Metall Zug weiter mit. Gleichzeitig stelle aber der weltweite Fachkräftemangel eine Herausforderung dar.

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT erhöhte sich auf 23,5 Millionen nach 16,9 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum. Das Finanzergebnis sank um mehr als 10 Millionen auf 2,2 Millionen. Darin enthalten ist das anteilige Konzernergebnis der V-ZUG Gruppe, an welcher Metall Zug eine Beteiligung von rund 30 Prozent hält. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 19,1 Millionen Franken im Vergleich zu 26,4 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2021.

Zuversichtlich für H2

Mit Blick nach vorne sieht sich die Gruppe auf Kurs. Nach dem starken ersten Semester und wegen des nach wie vor hohen Auftragsbestands rechnet das Unternehmen mit einer erfreulichen Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr. Dies setze aber voraus, «dass sich das für die Metall Zug Gruppe relevante wirtschaftliche und politische Umfeld nicht verschlechtert», so die Gruppe.

Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Schleuniger Gruppe, die mit Komax zusammengeht, voraussichtlich bis am 31. August 2022 in der Konzernrechnung der Metall Zug Gruppe vollkonsolidiert werde. Ab dem 1. September 2022 werde der Anteil der Metall Zug AG am Konzernergebnis der Komax Gruppe im Finanzergebnis ausgewiesen. (awp/mc/ps)