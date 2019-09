Meyer Burger lädt am 30. Oktober zu einer ausserordentlichen Generalversammlung

Gwatt – Meyer Burger lädt zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein. Diese finde am 30. Oktober in Bern statt, teilte der angeschlagene Solarzulieferer am Montagabend mit.

Der Verwaltungsrat entspreche damit dem Begehren der Aktionärsgruppe um Sentis PCC, einer Beteiligungsgesellschaft von Petr Kondrashev, hiess es zur Begründung. Die Aktionärsgruppe beantrage konkret die Zuwahl von Mark Kerekes, Co-Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied der Sentis PCC, in den Verwaltungsrat.

Sentis hält 11% an Meyer Burger

Sentis hält laut den letzten offiziellen Angaben gut 11 Prozent der Aktien am Unternehmen und hatte Ende Juli die Einberufung einer ausserordentlichen GV gefordert.

Die formelle Einladung mit den konkret zu behandelnden Traktanden und Anträgen, der Begründung der Aktionärsgruppe sowie der Empfehlungen des Verwaltungsrats würden spätestens 20 Tage vor der ausserordentlichen Generalversammlung publiziert, so die Meyer-Burger-Mitteilung weiter. (awp/mc/ps)

