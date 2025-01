Meyer Burger verkauft Neuenburger Tochtergesellschaft Pasan

Gwatt – Der in der Krise steckende Solarzellenhersteller Meyer Burger verkauft seine Tochtergesellschaft Pasan mit Sitz in Neuenburg. Die Transaktion sei am gestrigen Montag über die Bühne gegangen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Über den Käufer und weitere Details sei Stillschweigen vereinbart worden. Insbesondere wurden keine Angaben zum Preis gemacht. Der Verkauf finde im Rahmen der Restrukturierung von Meyer Burger statt, heisst es im Communiqué lediglich.

Pasan stellt laut den Angaben hochpräzise Messtechnik her, die bei der Herstellung von Solarzellen und -modulen benötigt wird. Das Unternehmen wurde vor über 40 Jahren gegründet und zählt sich selber zu den Marktführern in diesem Bereich der Solartechnologie. Insgesamt beschäftigt Pasan in der Schweiz etwa 30 Mitarbeitende und Auszubildende, zudem gibt es ein Team am Servicestandort Shanghai. (awp/mc/ps)