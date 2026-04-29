Michel Kade neuer CEO von Admicasa

Zürich – Die Admicasa-Gruppe hat im 1. Quartal 2026 die Übernahme der kade & partner ag vollzogen. Das namhafte Treuhandunternehmen unter der Leitung von CEO Michel Kade betreut mit seinen rund 30 Mitarbeitenden über 1’000 Kunden und arbeitet bereits seit Mitte 2025 eng mit Admicasa zusammen. Die Übernahme der kade & partner ag ermöglicht der Finanz- und Immobiliendienstleisterin Admicasa einen markanten Ausbau ihrer Kompetenzen und eine nahtlose Erweiterung ihres Angebots.

Im Zuge der Übernahme der kade & partner ag übergibt Serge Aerne, Verwaltungsratspräsident und CEO der Admicasa Holding AG, sein CEO-Amt per 1. Mai 2026 an Michel Kade, der bereits Verwaltungsrat der Admicasa Holding AG ist. Mit Michel Kade gewinnt die Admicasa-Gruppe eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit. Der diplomierte Wirtschaftsprüfer führte seit 2015 als Eigner und CEO erfolgreich die kade & partner ag. Er hat überdies mehrere Verwaltungsratsmandate inne.

«Die Admicasa-Gruppe verfügt über eine einzigartige Expertise in den Bereichen Bau, Kapital und Vorsorge», sagt Michel Kade. «Aus der Verbindung mit kade & partner ag entstehen deshalb Synergien, die einen echten Mehrwert schaffen. Ich freue mich auf die Arbeit mit dem hochkarätigen Team.»

Serge Aerne bleibt Verwaltungsratspräsident der Admicasa Holding AG. Er sagt zur Übernahme der kade & partner ag: «Mit dieser Akquisition haben wir einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einem integrierten interdisziplinären Anbieter erreicht. Der Verwaltungsrat der Admicasa-Gruppe ist überzeugt, dass wir damit die Basis für weiteres erfolgreiches Wachstum stärken.»

Mit der vollzogenen Integration der kade & partner ag und der Ernennung von Michel Kade zum CEO der Admicasa Holding AG erweitert die Gruppe ihre Kompetenzen insbesondere in den Bereichen Finanz- und Immobiliendienstleistungen sowie in der Betreuung komplexer Mandatsstrukturen. Die Gruppe festigt damit ihre Position als ganzheitlicher Dienstleister, stärkt ihre Organisation weiter und schärft gleichzeitig ihre strategische Ausrichtung. (Admicasa/mc/hfu)