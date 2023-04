Migros als grosse Gewinnerin beim Marketing Excellence Award 22

Luzern – Am 18. April 2023 ist der Marketing-Oscar endlich wieder auf die grosse Bühne zurückgekehrt. Unter grossem Applaus überreichte Moderatorin Vanessa Meier den Marketing Excellence Award 22 an die glücklichen Gewinnerteams. Der grosse Abräumer war der Migros-Genossenschafts-Bund, der den Award in der Kategorie Grossunternehmen sowie den Publikumspreis gewonnen hat. In der Kategorie KMU konnte Graubünden Ferien die Jury überzeugen. Und die Bühler AG gewann den Sonderpreis für ihren innovativen B-2-B-Ansatz.

Nachdem die letzte Verleihung des Marketing Excellence Award online stattfinden musste, ist der Oscar der Marketingbranche dieses Jahr nun endlich wieder im gewohnt glamourösen Rahmen im KKL Luzern über die Bühne gegangen. Dieses Jahr stiegen 15 hochkarätige Marketingprojekte in das Rennen um die begehrte Trophäe.

Die Jury unter der Leitung von Dr. Sven Reinecke hat es sich nicht leicht gemacht, hatte sie doch eine Rekordzahl an Bewerbungen zu beurteilen. Die Jury musste manche harte Debatte führen und war sich nicht immer einig. Das lag auch an der aussergewöhnlichen Qualität der Eingaben. Jury-Mitglied Sonja Kingsley-Curry freute sich vor allem über spannende Nischen-Cases aus dem B-2-B-Bereich. Und das sind die Gewinnerinnen und Gewinner des Marketing Excellence Award 22.

Graubünden Ferien in der Kategorie KMU

Reisetrends verändern sich, unter den Feriendestinationen herrscht ein harter Konkurrenzkampf. Dieser Herausforderung hat sich Graubünden Ferien in herausragender Weise gestellt. Sie beherrscht das Wechselspiel zwischen Kontinuität und Innovation. Die gemeinsam mit der Wirz Group gestaltete Kampagne verbindet die beiden Sympathieträger Gian und Giachen mit innovativen Produkten und hat Graubünden damit nicht nur für die Jury zur Feriendestination Nummer 1 gemacht.

Involvierte Agentur: Wirz Group AG

Migros-Genossenschafts-Bund in der Kategorie Grossunternehmen

Pflanzenbasierte Lebensmittel sind im Trend. Doch fast hätte der Migros-Genossenschafts-Bund – einst Pionier in diesem Segment – den Zug verpasst. Mit der Einführung der neuen Eigenmarke V-Love und einem starken 360-Grad Massnahmenmix gelang ihm der Weg zurück an die Spitze. Im Urteil der Jury ist es bereits eine grosse Herausforderung, die Marktführerschaft zu übernehmen. Doch diese zu verlieren und dann zurückzuerobern ist ein ganz eigenes Level.

V-Love hat auch das Publikum «pflanzisiert»

Die von der Wirz Group AG konzipierte Kampagne des Migros-Genossenschafts-Bunds konnte auch das Publikum überzeugen. Der unkomplizierte und spielerische Umgang mit dem Thema Ernährung hat vor allem bei der Zielgruppe der Jungen Wirkung gezeigt. Dabei hat Migros gekonnt die ganze Klaviatur des klassischen Marketing-Mix bespielt. Die überwältigten Gewinnerinnen führten ihren Erfolg auf die mit viel Herzblut geführte Kampagne und das tolle Teamwork zurück.

Involvierte Agentur: Wirz Group AG

Sonderpreis für Bühler AG

B-2-B-Kampagnen finden oft abseits der breiten Öffentlichkeit statt. Dabei lässt sich nirgendwo besser beobachten, wie innovative Konzepte erstaunliche Resultate bringen können. Unterstützt von der Agentur K16 GmbH hat die Bühler AG ihren Service-Bereich ausgebaut und konsequent auf das Kundenbedürfnis ausgerichtet. Die Auszeichnung erhält das Unternehmen für die professionelle Umsetzung seines B-2-B-Cases auf allen Betriebsebenen. Für das Familienunternehmen stellte der Aufbau des Service-Geschäfts kulturell einen «big Change» dar. Umso mehr freuen sich die Verantwortlichen über den Erfolg ihres Marketingprojekts.

Involvierte Agentur: K16 GmbH

Getreu dem diesjährigen Motto «Fokus» wurde die Verleihung der einzelnen Awards über den Tag verteilt. So erhielt jede Kategorie die volle Aufmerksamkeit des Publikums. Moderatorin Vanessa Meier präsentierte die Marketing-Oscars einem begeisterten Publikum mit viel Charme und dem nötigen Touch Glamour. Weitere Informationen zu den Gewinnerprojekten finden Sie unter: https://www.swissmarketingforum.ch/events/marketing-tag/mxa. Unter diesem Link können Sie auch gleich Ihr Projekt für den Marketing Excellence Award 23 einreichen. (SMF/mc/hfu)