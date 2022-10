Migros-Chef Zumbrunnen tritt Ende April zurück

Zürich – Fabrice Zumbrunnen tritt auf Ende April 2023 als Präsident der Migros-Generaldirektion zurück. Nach fünf Jahren in dieser Position will Zumbrunnen neue Wege gehen, teilte der Detailhandelsriese am Dienstag mit. Nun wird eine Nachfolge gesucht.

Die Jahre an der Migros-Spitze seien «fordernd, aber auch spannend» gewesen, erklärte Zumbrunnen in dem Communiqué. «Nach über 26 Jahren bei der Migros habe ich mich entschlossen, nochmals etwas Neues anzufangen», liess sich Zumbrunnen zitieren. Es falle ihm einerseits schwer, das Unternehmen zu verlassen.

Andererseits freue er sich auf seine kommenden Aufgaben. Was der Migros-Chef künftig machen wird, wird in der Mitteilung nicht erwähnt.

Der MGB leite jetzt die Suche nach einer Nachfolge für Zumbrunnen ein, hiess es weiter. Zumbrunnen stehe für eine Übergangsphase zur Verfügung und werde die Einführung seiner Nachfolgerin oder seines Nachfolgers unterstützen.

Die Verwaltung der Genossenschaft dankt Zumbrunnen «für seine ausserordentliche unternehmerische Leistung und sein grosses Engagement». Migros-Präsidentin Ursula Nold bedauere seinen Entscheid sehr. Zumbrunnen habe sehr viel für die Migros-Gemeinschaft erreicht, hiess es weiter. Unter seiner Führung habe sich das Unternehmen strategisch fokussiert, die Führungsposition im Online-Handel ausgebaut und neue Bereiche wie etwa Gesundheit aufgebaut. (awp/mc/ps)