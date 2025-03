Migros steigert Gewinn im Jahr 2024 kräftig

Zürich – Die Detailhändlerin Migros hat im Restrukturierungsjahr 2024 den Gewinn kräftig gesteigert. Sie erwirtschaftete einen Reingewinn von 419 Millionen Franken und übertraf damit das Vorjahresergebnis von 175 Millionen deutlich.

Mehr als die Hälfte des Gruppen-Gewinns fiel bei der Migros Bank an. Diese erzielte mit einem Plus von 282 Millionen Franken das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte, wie die Migros am Dienstag mitteilte.

Daneben steigerte der «orange Riese» vor allem seine Ertragskraft. Der operative Gewinn (EBIT) stieg so um satte 69 Prozent auf 484 Millionen Franken. Eigentlich wäre es noch besser gelaufen: Sonderkosten durch den Verkauf der Migros-Fachmärkte belasteten das Ergebnis mit 440 Millionen Franken.

Profit aus Firmenverkäufen erst 2025

Während die Veräusserung von SportX, Melectronics, Bikeworld, Obi, Micasa und Hotelplan letztes Jahr das Ergebnis durch Sonderkosten und Abschreibungen belastete, erwartet die Migros im laufenden Jahr einen positiven Einmaleffekt aus den Verkäufen. Der laufende Umbau der Migros-Gruppe ist die grösste Restrukturierung in der 100-jährigen Geschichte des Unternehmens.

Alle vor einem Jahr angekündigten Veräusserungen und Schliessungen sind aufgegleist oder schon abgeschlossen. Einzig für den Kosmetikahersteller Mibelle wurde bislang noch kein Käufer präsentiert. In der Medienmitteilung vom Dienstag heisst es dazu einzig, der Verkaufsprozess sei noch nicht abgeschlossen.

Weniger Umsatz erwartet

Wie bereits im Januar bekannt gegeben, stieg der Umsatz der Migros-Gruppe im Jahr 2024 um 1,8 Prozent auf das Rekord-Niveau von 32,5 Milliarden Franken. Schub gab der starke Online-Handel, allem voran das Onlinewarenhaus Galaxus. Zulegen konnte auch das Detailhandelsgeschäft und die Gesundheitssparte, die nach dem Kauf des Schweizer Geschäfts der Apothekenkette Zur Rose markant wuchs.

Für das laufende Jahr erwartet die Migros-Führung einen Umsatz, der wegen der Veräusserungen um rund 3 Milliarden Franken tiefer ausfallen wird. Auch im Supermarkt-Geschäft rechnet sie wegen der angekündigten Tiefpreis-Offensive mit weniger Umsatz. Das operative Ergebnis dürfte laut Migros «erneut solide» ausfallen. (awp/mc/ps)

Migros-Gruppe