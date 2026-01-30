Migros-Tochter Ex Libris schliesst alle Filialen

Zürich – Die Migros-Gruppe schliesst bis Ende Jahr sämtliche 15 Filialen des Buchhändlers Ex Libris. Das Online-Buchgeschäft wird schrittweise zu Galaxus verlagert. Davon sind 230 Mitarbeitende betroffen, ein Stellenabbau ist nicht ausgeschlossen.

Mit diesem Schritt bündle die Migros-Gruppe ihr Online-Angebot für Bücher, teilte der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) am Freitag mit. Gleichzeitig treibe sie ihre strategische Neuausrichtung weg vom stationären Handel weiter voran.

Derzeit würden die technischen, logistischen und sortimentsspezifischen Voraussetzungen geschaffen, um das Online-Geschäft von Ex Libris auf Galaxus zu überführen. Die vollständige Integration solle bis Mitte 2027 abgeschlossen werden.

230 Mitarbeitende betroffen

Bereits per Ende 2026 werden die verbleibenden 15 Ex-Libris-Filialen in der Deutschschweiz geschlossen. Diese befinden sich unter anderem in Zürich, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Dietikon.

Die Schliessung betrifft 230 Verkäufer von Ex Libris. Ein Stellenabbau ist laut der Migros «leider» nicht ausgeschlossen. Betroffenen werde, wenn immer möglich, eine neue Stelle innerhalb der Migros-Gruppe angeboten.

Mit internen und externen Sozialpartnern wurde ein umfassender nationaler Sozialplan abgeschlossen, erklärte die Migros weiter. Vom Stellenabbau betroffene erhielten individuelle Leistungen, abhängig vom Dienst- und Lebensalter. Der definitive Entscheid ist abhängig vom Ausgang des laufenden Konsultationsverfahrens.

Vom Buchclub zum Onlineshop

Ex Libris wurde Ende der 1940er Jahre als Buchklub gegründet und später von der Migros übernommen. Die Detailhändlerin betrieb jahrzehntelang über 100 Ex Libris-Filialen in der ganzen Schweiz. Ab 2010 dann wurde das Filialnetz massiv ausgedünnt.

Was einst als landesweiter Buchklub startete, endet jetzt also komplett im Online-Universum von Galaxus. Der grösste Onlinehändler der Schweiz darf sich auf eine deutliche Aufwertung seines Sortiments freuen: Aktuell hat Galaxus rund 1,5 Millionen Bücher im Angebot, Ex Libris als bisheriger Schweizer Online-Marktführer rund 8 Millionen. (awp/mc/pg)