Migros verkauft Gries Deco und Depot CH an Christian Gries

Zürich – Der bisherige Geschäftsführer und Minderheitsgesellschafter Christian Gries wird zum 13. Dezember 2019 alleiniger Eigentümer der Gries Deco Gruppe. Er übernimmt im Rahmen eines Management-Buyouts von der Migros-Gruppe sämtliche Anteile an der Gries Deco Holding GmbH sowie an der Depot CH AG.

Die Migros hatte Ende Juni angekündigt, dass sie für die Gries Deco Gruppe (GDC) im deutschen Niedernberg eine neue Eigentümerschaft sucht. Die Synergien des Dekorations- und Einrichtungsgeschäfts mit dem Kerngeschäft der Migros sind zu klein und die GDC stationär sowie auch online vor allem in Deutschland und Österreich tätig.

Mit Christian Gries habe unter verschiedenen Interessenten ein neuer Alleineigentümer gefunden werden, der für Kontinuität bürge und gleichzeitig das Unternehmen weiterentwickeln wolle, schreibt die Migros in einer Mitteilung. Im Rahmen eines Management Buyouts übernimmt die Christian Gries GmbH zusätzlich zu den bereits gehaltenen 10% an der Gries Deco Holding GmbH den 90%-Anteil, welcher sich bis dahin im Eigentum der Migros Gruppe befand. Ausserdem übernimmt die Christian Gries GmbH 100% der Depot CH AG.

Deal belastet Migros-Ergebnis mit rund 400 Mio Franken

Über den Kaufpreis und die Modalitäten haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Migros verzichtet aber weitgehend auf eine Rückforderung der seit 2009 an die GDC gewährten Darlehen. Sie geht davon aus, dass dadurch das Migros Gruppenergebnis 2019 in der Grössenordnung von 400 Mio. Franken belastet wird.

Die Gries Deco Gruppe – seit 2009 teilweise und seit 2012 mehrheitlich im Besitz des MGB – ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, insbesondere in Deutschland und Österreich. Das Filialportfolio ist seit 2009 von 109 auf 500 Standorte, der Umsatz von 83 auf über 480 Mio. Euro gewachsen. Mit zahlreichen Massnahmen hat sie sich in den letzten zwei Jahren strukturell auf die veränderten Marktbedingungen ausgerichtet. Im Online-Geschäft verzeichnet DEPOT als bekannte Marke für Einrichtungs- und Dekorationswaren ein besonders hohes Wachstum. (mc/pg)

