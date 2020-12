Mit dem Migros-Einkauf Amateur-Sportvereine unterstützen

Zürich – Die Migros wartet nächstes Jahr mit einer neuartigen Promotion auf. Mit «Support Your Sport» können Kundinnen und Kunden im kommenden Frühjahr einen Amateur-Sportverein nach ihrer Wahl unterstützen. Die Promotion der Vereine beginnt am 2. Februar 2021 und dauert bis zum 12. April 2021. Die Migros ruft Amateur-Sportvereine auf, sich für diese Förderaktion anzumelden.

Der Schweiss fliesst, die Emotionen gehen hoch – Sport im Verein stärkt nicht nur die eigene Fitness. Vereinssport ist für die Pflege sozialer Kontakte mindestens genauso wichtig. Gut ein Drittel der Schweizer Bevölkerung ist Mitglied in einem der rund 20’000 Sportvereine. Amateur-Sportvereine in der Schweiz sind aber auch auf freiwillige Unterstützung angewiesen. Dabei geht es um materielle Dinge wie Trikots, oder Infrastruktur, aber zum Beispiel auch um die Möglichkeit, das eigene Team an Turnieren zu verpflegen. Durch die aktuelle Situation mit dem Corona-Virus sind für Amateur-Sportvereine unsichere Zeiten angebrochen, und sie sind mehr denn je auf Support angewiesen.

Die Migros setzt bei dieser freiwilligen Unterstützung an. Die Promotion «Support Your Sport» gibt Amateur-Sportvereinen die Möglichkeit, Geld für einen sogenannten Vereinswunsch zu sammeln. Dieser Wunsch wird im Vorfeld von den Vereinen selbst festgelegt. Das kann beispielsweise die Renovation des Clubhauses sein, oder einen Vereinsausflug durchführen zu können. Zur Verfügung stehen 3 Millionen Franken, welche anteilsmässig in die Vereinskassen der teilnehmenden Amateur-Sportvereine fliessen werden.

Unterstützung durch Migros-Einkauf oder via Crowdfunding

Kundinnen und Kunden der Migros und des Sportfachmarktes SportXX werden während der Promotionsdauer für ihren Einkauf pro 20.- einen Vereinsbon erhalten. Diesen können sie per App oder im Web einem teilnehmenden Sportverein ihrer Wahl zuteilen. Je mehr Vereinsbons ein Verein erhält, desto grösser ist sein Anteil am Fördertopf. Die 3 Millionen Franken an Sportfördergeldern werden am Ende der Promotion anteilsmässig unter allen teilnehmenden Vereinen entsprechend der Menge zugewiesener Bons verteilt.

Zusätzlich kann man den Lieblingsverein mit einer Direktspende über die Kampagnen-Website unterstützen. Durch eine Fairness-Klausel sorgt die Migros dafür, dass nur Vereine mit einer vergleichbaren Grösse miteinander konkurrieren. Dafür werden die teilnehmenden Vereine in drei Kategorien unterteilt: kleine, mittlere und grosse Vereine.

Bewerbungsphase eröffnet

Die Migros möchte die über 20’000 Vereine in der Schweiz dazu einladen, sich ab jetzt für «Support Your Sport» anzumelden: Auf migros.wemakeit.com können sich alle interessierten Vereine ab jetzt mit einem Portrait und einem Vereinswunsch, den sie sich mit Hilfe der gesammelten Promotions-Gelder gerne erfüllen möchten, registrieren. (mc/pg)