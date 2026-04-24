Mobilezone: Grossaktionär Haubrich will gesamte Beteiligung an Jule verkaufen

Rotkreuz – Beim Telekomunternehmen Mobilzone soll es zu einer Änderung bei der Eigentümerschaft kommen: Der bisher grösste Einzelaktionär, die Haubrich Holding, will ihren Anteil von 5,18 Prozent an die Jule Investment Management AG verkaufen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Der Abschluss der Transaktion wird bis spätestens Ende Juni 2026 erwartet. Der Käufer gehört dem Unternehmer Pierre Droigk, dem Gründer des Onlinehändlers Apfelkiste. Der Verkauf soll gleichzeitig mit dem Abschluss der Übernahme der AK Group AG durch Mobilezone erfolgen, zu der Apfelkiste und Marein gehören.

Mobilezone sieht den Einstieg Droigks als Vertrauensbeweis in die gemeinsame Zukunft und will ihn wie angekündigt an der Generalversammlung 2027 in den Verwaltungsrat wählen lassen. Von April 2020 bis zur letzten Generalversammlung am 8. April 2026 hatte Michael Haubrich die Familie im Verwaltungsrat von Mobilezone vertreten.

Die Familie Haubrich ist seit 2019 an Mobilezone beteiligt, nachdem das Unternehmen damals ein deutsches Telekomgeschäft übernommen hatte. Nach dem Verkauf dieses Geschäfts und der stärkeren Ausrichtung auf die Schweiz habe sich die Familie nun zum Ausstieg entschieden, hiess es. (awp/mc/pg)