MWC in Barcelona: Die Venture Leaders Mobile 2025 stehen fest

Zürich – Zehn Deep-Tech-Startups wurden als neueste Mitglieder der Schweizer Startup-Nationalmannschaft ausgewählt, um vom 2. bis 6. März 2025 am 4YFN im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona teilzunehmen. Die einwöchige Roadshow bringt die besten Schweizer Mobile-Startups mit internationalen Investoren und führenden Telekommunikationsunternehmen zusammen und bietet eine hervorragende Gelegenheit, ihre globale Präsenz zu stärken.

Nach der Prüfung von über 90 Bewerbungen wählte die Jury, bestehend aus professionellen Investoren und Experten für mobile Technologien, zehn Startups für die Teilnahme an der Roadshow Venture Leaders Mobile 2025 in Barcelona aus. Diese Startups stammen aus den Bereichen KI, Gasdetektion, virtuelle und erweiterte Realität, Cybersicherheit, Unterwasserkommunikation und Drohnentechnologie. Venture Leaders Mobile wird von Venturelab organisiert und von Huawei, Swisscom Ventures und VISCHER unterstützt.

Der Zeitplan der Venture Leaders für 4 Years from Now (4YFN) – Teil des Mobile World Congress (MWC), der weltweit grössten und wichtigsten Veranstaltung der Mobilfunkbranche – umfasst die Teilnahme an der Messe und an Investorenveranstaltungen und bietet eine einzigartige Gelegenheit für Treffen mit erstklassigen Investoren, Branchenführern und potenziellen Kunden bei wichtigen MWC-Veranstaltungen, wie der Startup-Konferenz. Die Venture Leaders Mobile werden auch an exklusiven Networking- und Pitch-Veranstaltungen teilnehmen und sich an der sechsten Venturelab Segeltrophy beteiligen.

Seit 19 Jahren organisiert Venturelab für die Schweizer Startup-Nationalmannschaft die internationalen Roadshows der Venture Leaders. Diese Roadshows bieten entschlossenen Unternehmern und ihren vielversprechenden Startups eine Plattform, um mit Top-Experten, Investoren und potenziellen Kunden in den wichtigsten Technologiezentren der Welt, wie dem Silicon Valley, Boston, Barcelona, München und London, in Kontakt zu treten.

„Die Qualität der Unternehmen und Technologien spiegelt einmal mehr die führende Position der Schweiz im Bereich Deep-Tech und Innovation wider“, kommentiert Jordi Montserrat, Managing Partner bei Venturelab. „Avantgardistische Augmented- und Virtual-Reality-Lösungen oder Unterwasser-Kommunikationstechnologien auf den Markt zu bringen, sind nur Beispiele für das Potenzial dieses Teams, das wir sehr gerne in Barcelona mit globalen Branchenführern und Investoren in Kontakt bringen werden.“

Das sind die Venture Leaders Mobile 2025:

Algorized │Waadt │ www.algorized.com

Algorized entwickelt KI für Sensorik und Wahrnehmung mit skalierbarer, kostengünstiger und stromsparender Software für Sensorhersteller. Die Software des Robotik-Startups analysiert Umgebungen, erkennt die Anwesenheit von Personen auf Distanz, ermöglicht die Lokalisierung ohne Wearables, die Erkennung von Personen – sogar durch Wände hindurch – und erfasst Vitaldaten wie Atmung und Herzfrequenz, um eine personalisierte Benutzererfahrung an jedem Ort zu bieten.

Alivion │ Zürich │www.alivion.ch

Alivion ist ein ETH-Spin-off, das sich auf das Produktdesign, die Entwicklung, die Produktion und den Verkauf proprietärer Gassensor-Technologien für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Umwelt und Gesundheit spezialisiert hat. Die Vision des Unternehmens ist es, Elektronik mit einem Geruchssinn auszustatten.

Atlas │Uri│www.atlasvr.ch

AtlasVR ist ein Unternehmen, das von drei Doktoranden des Innovation Center Virtual Reality der ETH Zürich gegründet wurde. Ihre Vision ist es, die Berufsausbildung zu transformieren, indem sie das immense sozioökonomische Potenzial der Virtual-Reality-(VR)-Technologie nutzen.

CYSEC │ Waadt │ www.cysec.com

CYSEC bietet weltweit führende, hochleistungsfähige Cybersicherheitstools, die die Robustheit, Vertraulichkeit und Integrität von Internetnetzen im Weltraum sowie in kritischen Infrastrukturen sicherstellen.

databaum │ Waadt │www.databaum.ch

Databaum entwickelt datengesteuerte Werkzeuge für die nachhaltige Landwirtschaft, darunter KI-gestützte Krankheitsprognosen, Sensorüberwachung und Warnsysteme bei Umweltrisiken wie Frost oder Überwässerung. Diese Lösungen tragen dazu bei, den Einsatz von Pestiziden zu minimieren, Ressourcen zu optimieren und die Ernteerträge zu steigern.

Galeri │ Zürich │ www.galeri.world

Galeri ist ein Schweizer Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, das die Luftfahrt und das Reisen durch KI-gesteuerte VR/AR-Lösungen verändert. In Zusammenarbeit mit Niantics Lab bietet die immersive Plattform Biofeedback-gesteuerte, personalisierte und metaverse-fähige Erlebnisse für Flughäfen und Lounges.

Hydromea │ Waadt │ www.hydromea.com

Hydromea entwickelt Unterwasserroboter und Kommunikationssysteme zur Automatisierung der Inspektion von unter Wasser befindlichen Objekten. Ihre Technologie verbessert die betriebliche Effizienz und senkt die Kosten bei Unterwassereinsätzen, insbesondere in der Meereswirtschaft.

NovoViz │Neuchâtel │ www.novoviz.com

NovoViz entwickelt und produziert Einzelphotonen-Rechenmaschinen für Anwendungen, die hohe Empfindlichkeit und Geschwindigkeit erfordern, jedoch keine grossen Datenmengen verarbeiten können.

Optiverse │ Zürich │ www.optiverse.ai

Optiverse ist ein führender Schweizer Anbieter von KI-gestützter Meeting-Unterstützung und bietet eine Plattform, die Notizen automatisiert, Meeting-Daten in Vertriebs-Pipelines integriert und den teamübergreifenden Wissensaustausch ermöglicht.

PROVUU │ Basel-Stadt │ www.provuu.com

PROVUU ist ein Startup, das AR-Schneebrillen entwickelt, die die Sicht bei schwierigen Bedingungen wie Nebel oder Schneesturm verbessern. Diese Brillen verwenden Echtzeit-Bildverarbeitung und ermöglichen es den Benutzern, zwischen transparenten und verbesserten Sichtmodi zu wechseln.

Verfolgen Sie die Unternehmer und die Venture Leaders Mobile Roadshow in den sozialen Medien unter dem Hashtag #VLeadersMobile oder auf www.venture-leaders.ch/mobile vom 2. bis 6. März 2025. (Venture Leaders/mc/hfu)