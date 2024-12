Myriam Reinle – die neue CEO von Houzy

Zürich – Houzy, die Plattform für Eigenheimbesitzer, freut sich, die Ernennung von Myriam Reinle als neue CEO bekanntzugeben. Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss von Houzy und Devis im Mai 2024 markiert dieser Schritt einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Mit Myriam Reinle übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit die Leitung, die dank ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz in der Proptech- und Fintech-Branche ideal geeignet ist, das vereinte Unternehmen in eine neue Wachstumsphase zu führen.

Eine erfahrene Branchenexpertin und Innovatorin

Myriam Reinle verfügt über eine breite und internationale Erfahrung, die sie in ihrer erfolgreichen Karriere gesammelt hat. Ihren beruflichen Weg begann sie im Marketing bei UBS, bevor sie ihre Leidenschaft für die dynamische Welt der Startups entdeckte. Bei Homegate übernahm sie als Head of Marketing über ein Jahrzehnt lang eine Schlüsselrolle und trug massgeblich dazu bei, das Unternehmen als führenden Akteur auf dem Schweizer Immobilienmarkt zu etablieren.

Mit über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau von digitalen Marktplätzen, der Führung von innovativen Tech-Startups und einem ausgeprägten Verständnis für die Bedürfnisse von Eigenheimbesitzern, ist sie hervorragend qualifiziert, Houzy in die nächste Phase des Wachstums zu führen.

“Houzy ist die führende Plattform für Wohneigentum in der Schweiz. Mit Myriam Reinle als neue CEO gewinnen wir eine Persönlichkeit, die unternehmerisches Denken, Expertise im Bereich digital Marketplaces und der Führung von Startups verbindet.“, sagt Christian Mähr, Verwaltungsratspräsident von Houzy.

Eine klare Vision für die Zukunft

„Ich freue mich darauf, Houzy in eine neue Wachstumsphase zu führen und gemeinsam mit einem starken Team die Zukunft des Unternehmens zu gestalten“, sagt Myriam Reinle. „Houzy hat enormes Potenzial, Eigenheimbesitzer mit innovativen Lösungen zu unterstützen, und ich bin begeistert, Teil dieser Reise zu sein.“

Houzy verfolgt die Mission, Eigenheimbesitzern durch digitale Tools und Services die Verwaltung und den Unterhalt ihrer Immobilien zu erleichtern. Unter der Leitung von Myriam Reinle wird das Unternehmen seinen Fokus auf Innovation, Kundenzentrierung und Wachstum weiter intensivieren. (Houzy/mc/ps)

Erfahren Sie mehr über Myriam Reinle im Kurzinterview: