Nestlé ernennt Anna Mohl zur neuen Chefin der Gesundheitssparte

Vevey – Bei Nestlé kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Greg Behar, der bislang die Sparte Nestlé Health Science (NHSc) geleitet hat, verlässt das Unternehmen per Ende Jahr. Seine Nachfolge tritt per 1. Januar 2024 Anna Mohl an, die damit auch Einsitz in die Geschäftsleitung und den Titel der Generaldirektorin erhält.

Mohl ist laut einer Mitteilung vom Freitag schon seit über 20 Jahren beim Nahrungsmittelkonzern tätig. Ihre Karriere begann sie bei Gerber, dem US-amerikanischen Säuglingsnahrungsgeschäft von Nestlé. 2010 stiess sie zu NHSc, wo sie zunächst in den USA das Marketing und den Vertrieb von medizinischer Ernährung leitete, bevor sie zur Chefin der gesamten Gesundheitssparte in den USA wurde.

«Inspirierende Führungspersönlichkeit»

Seit Anfang 2021 ist sie gemäss den Angaben Chefin des globalen Geschäfts von NHSc. Mohl verfüge «über ein tiefes Verständnis für Ernährung und Gesundheit mit einem starken Fokus auf Verbraucher und Patienten weltweit», wird Nestlé-CEO Mark Schneider in der Mitteilung zitiert. Zudem sei sie eine «inspirierende Führungspersönlichkeit mit einer herausragenden Erfolgsbilanz». Damit habe sie die idealen Voraussetzungen, um das Wachstum und die Rentabilität der Gesundheitssparte zu steigern, so Schneider.

Der bisherige Leiter von NHSc, Greg Behar, werde ausserhalb von Nestlé eine neue Aufgabe antreten, heisst es. Schneider dankt ihm in der Mitteilung und würdigt seine Arbeit «bei der Entwicklung und Erweiterung von Nestlé Health Science».

Chef der Kaffeemarken wird befördert

Nebst dem Wechsel an der Spitze von NHSc gibt Nestlé auch eine Beförderung bekannt. Der Verwaltungsrat habe entschieden, David Rennie, den Leiter der Sparte Nestlé Coffee Brands und Mitglied der Konzernleitung, per 1. Januar 2024 zum Generaldirektor zu befördern. Diese «Aufwertung» der Rolle spiegle die wachsende strategische Bedeutung von Kaffee als eine der Wachstumssäulen von Nestlé wider, heisst es. (awp/mc/pg)