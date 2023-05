Nestlé ernennt Stephanie Pullings Hart zur operativen Chefin

Vevey – Beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé kommt es zu einem Wechsel auf dem Posten des Head of Operations. Stephanie Pullings Hart ersetzt Magdi Batato, der Anfang 2024 in den Ruhestand treten wird.

Frau Pullings Hart ist laut Mitteilung vom Dienstag derzeit Senior Vice President of Operations bei Warby Parker und wird auf Anfang Juli 2024 als Deputy Head of Operations zu Nestlé zurückkehren. Nach einer Übergabephase werde sie die Funktion der operativen Chefin übernehmen und zum 1. Januar 2024 in die Konzernleitung eintreten. Dann wird sie für den Betrieb von Hunderten von Nestlé-Fabriken auf der ganzen Welt verantwortlich sein.

Bei Warby Parker war sie gemäss den Angaben zuletzt für die Produktion, für die Lieferkette sowie für das Kundenerlebnis verantwortlich, davor war sie beim Fleischalternativenhersteller Beyond Meat für die die Produktions- und Lieferkettenaktivitäten zuständig. Bis 2018 war sie insgesamt 23 Jahre bei Nestlé tätig. In dieser Zeit hatte sie Positionen in den Bereichen Produktion, Fabrikmanagement, Lieferkette, Forschung und Entwicklung sowie Human Resources inne.

Batato seinerseits war 30 Jahre für Nestlé tätig und hatte dabei verschiedene Funktionen auf drei Kontinenten inne. (awp/mc/ps)