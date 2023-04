Nestlé gründet Joint Venture für Tiefkühlpizza-Geschäft in Europa

Vevey – Nestlé und die Private-Equity-Gesellschaft PAI Partners haben die Gründung eines Joint Ventures für das Tiefkühlpizza-Geschäft von Nestlé in Europa vereinbart. Man wolle einen eigenen Anbieter in einer wettbewerbsintensiven und dynamischen Kategorie schaffen, teilte der Lebensmittelkonzern am Freitag mit.

Nestlé werde neben PAI Partners eine Minderheitsbeteiligung, aber mit gleichen Stimmrechten behalten. Die Transaktion unterliege der Anhörung der Arbeitnehmer und der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen.

Jahresumsatz von 400 Mio Euro

Finanzielle Einzelheiten zum Deal gebe man nicht bekannt, teilte Nestlé mit. Doch erziele man mit dem Pizzageschäft in Europa einen jährlichen Umsatz von 400 Millionen Franken. Die Pizzen würden derzeit unter den Marken Wagner, Buitoni und Garden Gourmet vertrieben, unter anderem in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Portugal, Österreich, Belgien und den Niederlanden.

Das Joint Venture werde seinen Hauptsitz in Deutschland haben. Die neue Firma soll zwei Produktionsstätten betreiben, in Nonnweiler (D) und Benevento (I), hiess es weiter. (awp/mc/pg)