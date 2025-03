Neuausrichtung der Marketagent Schweiz AG

Zürich – Das Online Research Institut Marketagent Schweiz AG kommt frisch aus einer Re-Organisation und strategischen Neu-Ausrichtung nach einer Änderung in der Eigentümerstruktur. Roland Zeindler leitet ab sofort das Züricher Büro.

Die einzige Konstante ist die Veränderung und so verpasst sich die Marketagent Schweiz AG nach 15 Jahren eine Re-Organisation und strategische Neuausrichtung. Im Zuge einer Änderung in der Eigentümerstruktur werden das Büro in Zürich und die Marketagent-Mutter in Baden bei Wien künftig enger zusammenarbeiten, um damit den geänderten Rahmenbedingungen am Research-Markt besser Rechnung zu tragen.

Neuausrichtung für noch mehr Effizienz und Innovationskraft

Insbesondere Schnelligkeit, neue Research-Tools und Methodenkompetenz werden verstärkt in den Fokus gerückt und so steht ab sofort ein interdisziplinäres Team von 30 erfahrenen Psychologinnen, Soziologen und Betriebswirtinnen für Ihre Consumer Research Studien zur Verfügung. Mit einem ISO-zertifizierten Panel von über 3,2 Millionen befragungsbereiten Konsumentinnen und rund 1’000 realisierten Studienprojekten pro Jahr bietet das Unternehmen fundierte, massgeschneiderte Einblicke in Märkte und Zielgruppen – stets auf Basis höchster Qualitätsstandards.

Das Marketagent-Portfolio umfasst massgeschneiderte Ad-hoc-Studien, Multi-Client-Analysen und KI-gestützte Tiefeninterviews, mit denen Konsumentenverhalten noch präziser entschlüsselt werden können. Auch der bewährte Omnibus wird 2025 fortgesetzt und bietet eine effiziente Möglichkeit, Marktforschung schnell und kostengünstig durchzuführen. Das Zusammenwachsen zwischen den Ländern bringt neue innovative Research-Tools wie beispielsweise den Arbeitsmarktkompass, den Kryptobarometer, den Champagner-Index, den Life-Index sowie das umfassende Marken-Ranking „BRAND.Diamonds“.

Über KI-basierte Online-Tiefeninterviews können Deep Dives in quantitative Fragebögen integriert werden. Roland Zeindler, der neue Geschäftsführer der Marketagent Schweiz AG: „Simple offene Fragen stehen vor einer Wachablöse und erfahren ein KI-Upgrade. Verstehen, vertiefen und explorieren 2.0 – die Research Innovation „Glaut“ hebt die Grenze zwischen Zahlen und Narrativen auf.“

„Mit dieser Neuausrichtung setzen wir ein klares Zeichen für zukunftsorientierte Forschung – agil, vernetzt und immer einen Schritt voraus. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen spannende Insights zu generieren“, fasst Zeindler seine Mission zusammen.

Roland Zeindler bringt 30 Jahre Erfahrung in der Markt- und Meinungsforschung auf Auftraggeberseite in der Schweiz mit und vereint somit Methodenkompetenz mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse und Erwartungen der Kundinnen und Kunden. Thomas Schwabl, Gründer der Marketagent Schweiz AG, freut sich über den Neuzugang und blickt erwartungsvoll in die Zukunft. „Wir gehen voller Optimismus und Tatendrang auf die gemeinsame Reise in der Schweiz. Roland ist ein erfahrener Kollege, der mit uns ausgetretene Wege verlassen wird und Marketagent Schweiz in die Zukunft führt.“ (Marketagent/mc/hfu)