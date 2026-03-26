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Neue Orell Füssli Buchhandlung im Shopping Center St. Jakob-Park in Basel eröffnet
Unternehmen Schweiz

Neue Orell Füssli Buchhandlung im Shopping Center St. Jakob-Park in Basel eröffnet

Neue Orell Füssli Buchhandlung im Shopping Center St. Jakob-Park in Basel eröffnet
(Bild: Orell Füssli Thalia)
Von moneycab

Zürich – Am 26. März hat die Orell Füssli Thalia AG im Einkaufszentrum St. Jakob-Park in Basel einen weiteren Standort eröffnet. Die neue Buchhandlung ergänzt die bestehenden Standorte in der Innenstadt sowie im Bahnhof SBB Basel.

Durch die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangeboten und dem Stadion St. Jakob-Park spricht sie neue Zielgruppen an und bietet gleichzeitig Stammkundinnen und Stammkunden eine zusätzliche Anlaufstelle. Auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern erwartet die Kundschaft ein gewohnt vielfältiges Sortiment an Büchern, Produkten für das digitale Lesen wie die eReader der tolino-Familie, Spielen sowie Geschenkideen.

Eröffnungsaktivitäten:

• 15. April 2026, 14:00–16:00 Uhr: Finki, der kleine Buchfink und Maskottchen des Kinderclubs, besucht die Buchhandlung.

• 18. April 2026, 11:00–15:00 Uhr: Glücksrad mit attraktiven Gewinnen

(OF/mc/hfu)

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