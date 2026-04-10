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Neuwagenverkäufe legen im März markant zu
Schweiz

Neuwagenverkäufe legen im März markant zu

Neuwagenverkäufe legen im März markant zu
Nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar ist in der Schweiz die Nachfrage nach E-Autos und Plug-in-Hybriden markant gestiegen. (Freepik)
Von moneycab

Neuenburg – In der Schweiz wurden im März wieder mehr Fahrzeuge zugelassen. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Personenwagen um 7 Prozent.

Insgesamt wurden im März schweizweit 34’761 (+9 Prozent) neue Strassenmotorfahrzeuge zugelassen, darunter 23’165 Autos, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Besonders stark war die Nachfrage nach E-Autos und Plug-in-Hybriden.

Die Zahl der Neuzulassungen rein elektrischer Fahrzeuge stieg um satte 20 Prozent auf 5350 Fahrzeuge, bei Plug-in-Hybriden schnellten die Neuzulassungen sogar um 39 Prozent auf 2842 Autos nach oben.

Bei den Dieselfahrzeugen (inklusive Normal-Hybrid) sanken die Neuzulassungen derweil um 14 Prozent auf 2237 Fahrzeuge, Benziner inklusivde Normal-Hybrid blieben mit plus einem Prozent auf 12’736 Autos nahezu stabil. (awp/mc/ps)

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