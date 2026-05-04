Schweizer Automarkt weiterhin im Standgas

Bern – Der Neuwagenmarkt in der Schweiz kommt nicht vom Fleck. Im vergangenen Monat wurden im Vergleich zum Vorjahresmonat weniger Autos neu in den Verkehr eingeführt.

Konkret wurden im April 2026 mit 18’618 Neuzulassungen 0,2 Prozent weniger Autos immatrikuliert als ein Jahr zuvor. Kumuliert ergibt sich nach den ersten vier Monaten ein Wert von rund 71’600 Personenwagen, wie der Importverband Auto Schweiz am Montag mitteilte. Dies entspreche einem dünnen Plus von 0,3 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.

Der Anteil an Autos ohne reinen Verbrennermotor hat derweil erneut zugelegt. Die «Steckerfahrzeuge» machten im April gemäss Verband 37,5 Prozent der Neuzulassungen aus. Der kumulierte Anteil seit Anfang Jahr betrage nun 34,7 Prozent.

Dass der Markt für neue Personenwagen auch dieses Jahr nicht in Fahrt komme, zeige sich auch daran, dass trotz attraktiven Angeboten und einigen Produktneuheiten die Nachfrage gedämpft bleibe, so Auto Schweiz. (awp/mc/ps)

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