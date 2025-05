Nicole Lamon wird erste Bundesratssprecherin

Bern – Der Bundesrat hat am Mittwoch Nicole Lamon zur Vizekanzlerin und Bundesratssprecherin gewählt. Die aktuelle Inlandchefin der Zeitung Le Temps wird ihre am 1. August 2025 aufnehmen. Lamon ist die erste Frau in diesem Amt.

Die 53-jährige Lamon wuchs in Sion auf und schloss 1997 ihr Studium an der philosophisch-historischen Fakultät der Universität Lausanne mit dem Lizenziat ab. Sie ist französischer Muttersprache und lebt in Bern.

Lamon verfügt über langjährige Führungserfahrung in den Bereichen institutionelle Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus: Nach einer Ausbildung zur Journalistin und ihrer Tätigkeit bei Radio-Rhône FM sowie Le Nouvelliste wechselte sie 2001 als Reporterin zu Radio Suisse Romande, wurde anschliessend Korrespondentin im Bundeshaus und übernahm 2009 die Leitung des Ressorts Politik bei RTS.

EDI-Kommunikationschefin unter Alain Berset

2012 erfolgte ihre Ernennung zur Kommunikationschefin des EDI durch Bundesrat Alain Berset. Diese Funktion hatte sie bis 2019 inne. Von 2020 bis 2023 arbeitete sie als stellvertretende Chefredaktorin bei Le Matin Dimanche. (mc/pg)