Nicole Pfammatter übernimmt Führung von TUI Suisse

Zürich – Nicole Pfammatter übernimmt zum 1. Juni 2026 die Führung der TUI Suisse. Pfammatter folgt auf Philipp von Czapiewski, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen.

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Schweizer Tourismusbranche verfügt Pfammatter über ein profundes Marktwissen und bringt ein ausgeprägtes Verständnis für Kundenbedürfnisse mit. Zuletzt war sie von 2022 bis 2026 Mitglied der Konzernleitung der Hotelplan Group und verantwortete als CEO von Hotelplan Suisse die strategischen und operativen Geschicke des Unternehmens.

Zuvor sammelte sie umfassende Expertise in den Bereichen Vertrieb, Tour Operating, Marketing und E-Commerce. Ziel ist es, bei TUI Suisse den Fokus konsequent auf Innovation und die Erschliessung neuer Marktpotenziale zu legen und die führende Position im Schweizer Markt durch eine moderne, kundennahe Ausrichtung nachhaltig zu stärken und den Wachstumskurs weiter zu beschleunigen.

Nicole Pfammatter folgt auf Philipp von Czapiewski, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Er wird den Übergang aktiv begleiten. Von Czapiewski ist seit 2004 in der TUI Group tätig und übernahm verschiedene Führungsfunktionen. Seit 2020 ist er als CEO tätig. (pd/mc/pg)