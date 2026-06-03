Noah Heynen wird Managing Director AMAG Energy & Mobility

Cham – Der Verwaltungsrat der AMAG Group AG hat Noah Heynen zum neuen Managing Director AMAG Energy & Mobility ernannt. Der Mitgründer und CEO der Helion Energy AG übernimmt die Funktion – zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle als CEO von Helion Energy AG. Er folgt auf Martin Everts, der nach fünf prägenden Jahren als Managing Director zur IWB wechselt, wo er die Leitung als CEO übernimmt.

Der 38-jährige Noah Heynen verfügt über einen Abschluss in Elektrotechnik sowie einen MBA der Universität St. Gallen. Er ist Mitgründer der Helion Energy AG und hat das Unternehmen gemeinsam mit seinem Gründungspartner Samuel Beer seit 2008 zu einem der führenden Schweizer Anbieter für Solaranlagen, Wärmepumpen, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur aufgebaut. Seit der Übernahme durch die AMAG Group im Jahr 2022 begleitet er die Transformation von Helion zu einem integralen Systemanbieter für Energielösungen.

Integration von Energie und Mobilität als strategische Priorität

Als Managing Director AMAG Energy & Mobility wird Noah Heynen das Zusammenwachsen der Bereiche Energie und Mobilität weiter vorantreiben. Elektromobilität und Solarenergie entwickeln sich zu tragenden Säulen eines dezentralen Energiesystems – und ihre Verbindung wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Die AMAG Gruppe verfügt mit den Installationslösungen und Energieprodukten von Helion, der Ladelösung chargeON von autoSense und dem eigenen Ladenetzwerk über ein starkes Fundament für diese Transformation. (pd/mc/pg)