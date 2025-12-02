Nominallöhne 2025 laut neuer Schätzung um 2,0 Prozent gestiegen

Neuenburg – Die Arbeitnehmenden in der Schweiz haben dieses Jahr im Durchschnitt eine deutliche Lohnerhöhung erhalten. Diese liegt damit über der Teuerung, womit unter dem Strich mehr Geld im Portemonnaie bleiben dürfte.

Die Nominallöhne dürften im laufenden Jahr laut dem Bundesamtes für Statistik (BFS) um 2,0 Prozent gestiegen sein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das BFS schätzt die Daten auf Basis von kumulierten Lohndaten. Bei einer ersten Schätzung im September war das Lohnwachstum noch auf 2,3 Prozent berechnet worden.

Ökonomen sagen für das laufende Jahr eine durchschnittliche Teuerung im Bereich von 0,1 bis 0,3 Prozent voraus. Somit zeichnet sich ab, dass die Löhne im laufenden Jahr auch real steigen – also unter Einbezug der Teuerung.

Im Jahr 2024 waren die Nominallöhne um 1,8 Prozent gestiegen, unter Einbezug der Jahresteuerung von 1,1 Prozent nahmen die Reallöhne um 0,7 Prozent zu. In den beiden Jahren davor hatte hingegen real ein Lohnrückgang resultiert. (awp/mc/ps)