Novartis spendet Medikament gegen Coronavirus

Zürich – Der Pharmakonzern Novartis will bis zu 130 Millionen Dosen eines Malariamedikaments zum Einsatz gegen das Coronavirus spenden. Novartis habe gegenwärtig rund 50 Millionen Dosen Hydroxychloroquin an Lager und wolle bis Ende Mai weitere 80 Millionen produzieren, teilte der Basler Konzern am Freitag mit.

Je nach Dosierung dürfte diese Menge zur Behandlung von mehreren Millionen Patienten reichen, so die Firma.

Forscher testen Wirksamkeit – Novartis beantragt Zulassung

Derzeit gibt es keine Therapie gegen die Krankheit, aber Forscher testen gegenwärtig an Patienten, ob das Generikum Hydroxychloroquin und vergleichbare Arzneien wirksam sind. Novartis werde bei der amerikanischen und der europäischen Gesundheitsbehörde eine Zulassung beantragen. Das Unternehmen wolle sicherstellen, dass die Patienten Zugang erhielten, bei denen der Bedarf am grössten sei.

Die deutsche Bayer hatte kürzlich erklärt, dass der Konzern der US-Regierung drei Millionen Dosen des Malariawirkstoffs Resochin gespendet habe. (awp/mc/pg)