OBT AG ernennt zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder

St.Gallen – Die Partnerversammlung der OBT AG nimmt mit Daniel Diethelm und Samuel Kistler per 1. Oktober 2024 zwei neue Mitglieder in die Geschäftsleitung auf.

Daniel Diethelm hat die Rolle als CFO der OBT Gruppe sowie als COO des Fachbereich Informatik inne, Samuel Kistler nimmt als Leiter Treuhand Region Nord Einsitz in die Geschäftsleitung.

Mit der Ernennung der beiden erfahrenen Experten werden einerseits die Fachbereiche Treuhand und Informatik gestärkt, andererseits trägt die langjährige externe und interne Fach- und Führungserfahrung von Daniel Diethelm und Samuel Kistler massgeblich zur erfolgreichen Zukunft der OBT Gruppe bei.

Kombination von interner und externer Expertise

Daniel Diethelm startete im Juli 2018 als Leiter des Service Centers bei der OBT AG. Während der letzten Jahre hat er das stetige Wachstum der Gruppe sowie diverse Projekte erheblich mitgestaltet. Nun ist er in der Rolle als CFO der OBT Gruppe sowie als COO des Fachbereich Informatik tätig. Vor seiner Tätigkeit bei OBT war Daniel Diethelm in diversen Funktionen bei der Credit Suisse und im Bereich Finance & Controlling in der Geschäftsleitung eines internationalen KMU tätig. Er hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich studiert und ist CFA Charterholder sowie diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling.

Samuel Kistler ist im Oktober 2023 zur OBT AG gestossen. Seither leitet er die Treuhand Region Nord und treibt im Fachbereich Treuhand die digitale Transformation im voran. Seine Karriere startete er bei E&Y im Bereich Wirtschaftsprüfung, bevor er eine leitende Funktion im Group Reporting und Controlling bei der Holcim Gruppe übernahm. Zuletzt war er Partner bei der Avanta Gruppe. Neben seiner Tätigkeit bei OBT bringt Samuel Kistler seine Expertise als Handelsrichter am Handelsgericht Zürich in der Kammer für Revisions- und Treuhandwesen ein. Er hat in Luzern Wirtschaftsinformatik studiert und ist diplomierter Wirtschaftsprüfer sowie diplomierter Steuerexperte. (OBT/mc/pg)