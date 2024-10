OBT: Ilona Nellen und Christoph Brunner neu in der Standeskommission von EXPERTsuisse

St.Gallen – Ilona Nellen und Christoph Brunner von der OBT AG sind neue Mitglieder der Standeskommission von EXPERTsuisse.

An der diesjährigen Generalversammlung von EXPERTsuisse, dem Schweizweiten Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand, wurden Ilona Nellen, Mandatsleiterin Wirtschaftsprüfung, und Christoph Brunner, Leiter Treuhand, Mitglied der Geschäftsleitung und Partner, in die wichtige Standeskommission gewählt. Sie treten damit die Nachfolge von Hans-Jürg Steiner, Leiter Steu­er­be­ratung Oberwangen BE und Partner, an, der sich nach vielen Jahren engagierten Einsatzes aus der Kommission zurückzieht.

Im September waren bereits Joël Pfyffer, Teamleiter Wirtschaftsprüfung Zürich, und Thorsten Kleibold, Bereichsleiter Wirtschaftsprüfung St.Gallen/Weinfelden, in weitere bedeutende Sektionen von EXPERTsuisse gewählt worden. Damit ist die OBT AG auch weiterhin in tragenden Gremien von EXPERTsuisse vertreten und trägt aktiv dazu bei, die Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten und positiven Einfluss zu nehmen. (OBT/mc)