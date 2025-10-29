OBT stärkt den Ausbau am Hauptsitz in St. Gallen

St.Gallen – Per Februar 2026 stösst Peter Züblin zu OBT und treibt zusammen mit Christoph Brunner (Mitglied der Geschäftsleitung), Ramon Dreier (Leiter Treuhand St.Gallen), Thorsten Kleibold (Leiter Wirtschaftsprüfung St.Gallen) und Peter Meier (Steuern/Recht) die Weiterentwicklung des im Bereich Treuhand, Wirtschaftsprüfung und Beratung tätigen Unternehmens in der Ostschweiz voran.

Der 43-jährige Peter Züblin, Informatiker mit Eidg. Fachausweis und diversen Weiterbildungen im Management und Projektmanagement, ist kein Unbekannter im Hause OBT; startete er doch seine berufliche Karriere bei OBT. Zuletzt prägte er den Aufbau des Abacus Teams bei Abraxas und zeichnet seit 2022 für diesen Bereich verantwortlich. Er verfügt über 20 Jahre Fachkompetenz im Abacus Umfeld und über eine langjährige Führungserfahrung. Er bringt ein grosses Netzwerk im KMU und Gemeinden/Städte Umfeld mit. (OBT/mc)