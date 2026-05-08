eleQtron sammelt in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 57 Millionen Euro ein

Hamburg – Das Deep-Tech-Unternehmen eleQtron, Entwickler von Quantencomputern auf Ionenfallenbasis, hat eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 57 Mio. Euro abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde markiert einen wichtigen Schritt für die industrielle Skalierung der Technologie von eleQtron und unterstreicht die wachsende Dynamik im globalen Wettbewerb um die Kommerzialisierung von Quantencomputing. Sie gehört zu den größten Series-A-Finanzierungen im Quantencomputing weltweit und positioniert eleQtron klar als einen der ambitioniertesten europäischen Anbieter im internationalen Wettbewerb.

Lead-Investor ist Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, einer international führenden Unternehmensgruppe im Einzelhandel. Zu den zentralen Investoren und Geldgebern zählt zudem der EIC Fund des European Innovation Council.

Neben neuen Investoren beteiligen sich auch bestehende Investoren wie Earlybird an der Finanzierungsrunde. Zu den neuen Investoren der Finanzierungsrunde zählen die VC-Firma Ankaa Ventures aus Frankreich, der Laser-Ausrüstungs-Spezialist Precitec sowie die Förderbanken NRW.BANK aus Düsseldorf und IFB Innovationsstarter GmbH. In den Finanzierungsmitteln ist außerdem eine Individualförderung enthalten.

eleQtron verfügt bereits über ein Auftragsvolumen von über 54 Mio. Euro. Das unterstreicht die wachsende kommerzielle Nachfrage und macht eleQtron zu einem der wenigen Quantencomputing-Unternehmen mit substanziellem Auftragsbestand.

Das frische Kapital fliesst nun in den Aufbau skalierbarer Produktionskapazitäten, den Ausbau eines Cloud-basierten Zugangs zu den Systemen sowie in die Weiterentwicklung der Hardwareplattform. Darüber hinaus investiert eleQtron in die Weiterentwicklung seiner proprietären MAGIC-Technologie (Magnetic Gradient Induced Coupling). Sie ermöglicht die hochpräzise Steuerung gefangener Ionen mittels miniaturisierter Mikrowellentechnik und eröffnet damit einen klaren Weg zu skalierbaren Quantencomputern.

„Quantencomputing entwickelt sich derzeit von einer Forschungstechnologie zu einer industriell nutzbaren Infrastruktur. Mit dieser Finanzierung beschleunigen wir diesen Übergang und bauen Systeme, die konkrete Probleme für Industriekunden lösen werden.”, sagt Jan Henrik Leisse, CEO und Mitgründer von eleQtron.

Technologische Skalierung für industrielle Anwendung

eleQtron wurde 2020 gegründet und verbindet forschungsbasierte Technologieentwicklung mit einem klaren Fokus auf industrielle Skalierung und Kommerzialisierung. Quantencomputing wird zunehmend als Teil kritischer digitaler Infrastruktur verstanden – vergleichbar mit Rechenzentren, Netzen oder KI-Plattformen. Die Investitionsrunde stärkt die Position von eleQtron als Anbieter skalierbarer Quantencomputing-Systeme für industrielle Anwendungen. Mit dem Kapital des Konsortiums rund um die Unternehmen der Schwarz Gruppe als Lead Investor, wird die Kommerzialisierung des Produkts nun maßgeblich beschleunigt.

„Für uns und unsere Partner steht die digitale Souveränität an oberster Stelle. Nach unseren strategischen Weichenstellungen in den Bereichen Cloud und Künstliche Intelligenz ist die Beteiligung an eleQtron ein konsequenter Baustein. Wir wollen sicherstellen, dass wir bei Schlüsseltechnologien unabhängig bleiben und zukunftsweisende, sichere IT-Infrastrukturen direkt hier in Deutschland aktiv mitgestalten“, sagt Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits.

„eleQtron verbindet eine klar differenzierte Technologie mit einem überzeugenden Ansatz zur Skalierung und Kommerzialisierung von Quantencomputing. Besonders die Kombination aus eigener Technologie und Cloud-basiertem Zugang zeigt, wie aus Forschung konkrete Anwendungen entstehen können. Wir freuen uns, die nächste Wachstumsphase als Investor weiter zu begleiten”, sagte Dr. Hendrik Brandis, Co-Founder & Partner von Earlybird.

„Quantencomputing tritt in eine entscheidende Phase der Industrialisierung ein. Unternehmen wie eleQtron, die wissenschaftliche Exzellenz mit einem klaren Fokus auf skalierbare Systeme verbinden, sind entscheidend, um Europas Stärken in global wettbewerbsfähige Technologien zu übersetzen“, unterstreicht Svetoslava Georgieva, Vorsitzende des Verwaltungsrats des EIC-Fonds. (eleQtron/mc/hfu)