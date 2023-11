Oerlikon hat im dritten Quartal mit schwachen Endmärkten zu kämpfen

Robert Jakobs Wirtschaftslupe: Kokosfett statt Schlagsahne

Ich bin der Mann fürs Kleingedruckte. In meiner Berggemeinde wundern sich die Mitshoppenden bei Denner, Migros oder COOP immer, was ich so tue. Nun: Ich studiere die Texte auf den Lebensmittelverpackungen – oft minutenlang.