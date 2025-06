Genf und Shanghai nun mit Direktflug verbunden

Genf – Am Flughafen Genf ist am Montag der erste Direktflug nach Shanghai abgehoben. Die China Eastern Airline bedient die Strecke viermal wöchentlich.

Die Direktverbindung zwischen Genf und der wichtigsten Wirtschaftsmetropole Chinas trage dazu bei, die Beziehungen der beiden Ländern zu intensivieren, hatte der Aéroport International de Genève zur Einführung des Flugs mitgeteilt. Dies betreffe sowohl wirtschaftliche Beziehungen als auch den Tourismus.

Das neue Angebot ergänzt die bereits existierende Route zwischen Genf und Peking. Mit der Anbindung an Shanghai ist Genf der einzige Schweizer Flughafen mit Direktflügen zu den beiden wichtigen Städten Chinas.

Von Genf aus werden weitere interkontinentale Ziele angeflogen. So gibt es für Nordamerika Direktflüge nach New York, Newark (New Jersey), Washington und Montreal, und nach Afrika kann man mit Ethiopian Airlines nach Addis Abeba fliegen. (awp/mc/pg)