Oerlikon übernimmt französische Coeurdor

Zürich – Oerlikon hat das französische Familienunternehmen Coeurdor übernommen. Damit habe man einen führenden Komplettanbieter von Komponenten für die schnell wachsende Luxusgüterbranche gekauft und das eigenen Angebot gestärkt, teilte der Industriekonzern am Dienstag mit.

Coeurdor biete ein Komplettangebot von der Konzeption bis zur Herstellung und Beschichtung metallischer Komponenten. Der Schwerpunkt liege auf PVD-Beschichtungen (physical vapour deposition) und nachhaltiger Galvanotechnik. Die Produkte finden sich etwa an Ledertaschen, Gürteln, Uhren und anderen Luxusgütern, wie es heisst. Das Unternehmen hat den Hauptsitz in Frankreich und Produktionsanlagen in Italien und Portugal. Coeurdor beschäftigt den Angaben zufolge mehr als 220 Fachkräfte.

Die Akquisition wurde bereits abgeschlossen. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion würden nicht offengelegt, erklärte Oerlikon. (awp/mc/ps)