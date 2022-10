Ohne Verkaufspersonal: Startschuss für Migros teo in Bürglen

Bürglen/Gossau – Die Migros Ostschweiz pilotiert seit vergangener Woche in Bürglen im Kanton Thurgau ein neues Einkaufsformat, das ohne Verkaufspersonal vor Ort auskommt. Im Migros teo finden Kundinnen und Kunden ein Basissortiment für den täglichen Bedarf und können rund um die Uhr unkompliziert dann einkaufen, wann es für sie am besten passt.

Das Bedürfnis nach Einkaufsmöglichkeiten ausserhalb der regulären Ladenöffnungszeiten in unmittelbarer Nähe des eigenen Wohn- oder Arbeitsortes wächst. Diesem Bedürfnis möchte die Migros entsprechen und pilotiert unter dem Namen Migros teo ein neues Einkaufsformat, das ohne Verkaufspersonal vor Ort auskommt. Dieses ergänzt das bestehende Filialnetz. «In ländlichen Gebieten besteht an stark frequentierten Standorten, wie beispielsweise in der Nähe von Bahnhöfen oder an vielbefahrenen Strassen, Bedarf an Einkaufsmöglichkeiten, deren Angebot unabhängig von den Ladenöffnungszeiten zur Verfügung steht, gerade für Produkte des täglichen Bedarfs,» kommentiert Samuel Bauert, Leiter Direktion Supermarkt Migros Ostschweiz. «Daher haben wir uns für den Standort an der Hauptachse zwischen Bürglen und Weinfelden als einen von zwei Pilotstandorten für unser neues Einkaufsformat entschieden.»

800 Produkte

Im Migros teo finden die Kundinnen und Kunden ein Grundsortiment von mehr als 800 Produkten auf 50 m2, darunter auch zahlreiche Artikel aus dem Programm «Aus der Region. Für die Region.». Damit lässt sich der tägliche, spontane Bedarf abdecken, die Auswahl ist aber deutlich kleiner als in einer regulären Filiale. «Wir werden das Sortiment vor allem zu Beginn fortlaufend an die Kundenbedürfnisse anpassen. Wir wollen in der Pilotphase lernen und uns stetig optimieren», kommentiert Samuel Bauert.

Der Zugang ist zum Start über sämtliche gängige Debit- und Kreditkarten sowie den Cumulus-QR-Code möglich. Bezahlt werden kann ebenfalls mit den genannten Bankkarten sowie per Twint oder mit Subito Go. Das Verkaufslokal ist video- und sensorüberwacht. Ausser dem Einkauf bietet die Migros teo Kundinnen und Kunden aussen eine Box für den Büchertausch, eine Sitzgelegenheit, eine Veloflickstation sowie einen Unterstand für Hunde. (mc/pg)