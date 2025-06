Oliver Hammel übernimmt das Steuer bei den Jungfraubahnen

Interlaken – Oliver Hammel hat am Freitag die operative Leitung der Jungfraubahnen übernommen. Der 42-Jährige tritt die Nachfolge von Urs Kessler an, der nach 38 Jahren im Unternehmen, davon 17 Jahre als CEO, in Pension geht.

Auf Hammel warten verschiedene strategische Projekte wie die die Erneuerung der Firstbahn in Grindelwald oder der Bau der alpinen Solaranlage Hintisberg, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Sie wurden von Kessler bereits aufgegleist.

Hammel ist gelernter Konstrukteur und hat diverse Weiterbildungen in Leadership und Marketing/Verkauf absolviert. Seit 2015 war er beim globalen Unternehmen DKSH tätig. Dort war er als Direktor des Geschäftsbereichs Technologie für die Märkte Thailand, Laos, Kambodscha und Myanmar zuständig.

Die Jungfraubahnen Holding umfasst ein Dutzend Tochtergesellschaften wie die Wengernalpbahn, die Jungfraubahn oder die Firstbahn. Dazu kommen assoziierte Gesellschaften und weitere Beteiligungen, etwa an den Berner Oberland-Bahnen. Die Privatbahn erschliesst touristische Ziele in der Region Grindelwald, Wengen und Lauterbrunnen. Das international wohl bekannteste Ausflugsziel ist das Jungfraujoch. (awp/mc/pg)