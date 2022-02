OMEGAs Zeitmessungsergebnisse von Peking 2022

Biel / Bienne – Zum Abschluss der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking blickt der offizielle Zeitmesser OMEGA auf ein weiteres geschichtsträchtiges Jahr und einen Wettbewerb voller denkwürdiger Ergebnisse und Rekorde zurück.

Zum 30. Mal seit 1932 war OMEGA bei den Olympischen Spielen vor Ort, um alle Wettkämpfe zu messen. Mit 90 Jahren Erfahrung und der modernsten Ausrüstung im Bereich der Sportzeitmessung verfügte die Schweizer Marke über alle Voraussetzungen, um diese Aufgabe zu erfüllen.

Dazu gehörten 300 Zeitmessungsspezialisten, 200 Tonnen Ausrüstung und 239 Freiwillige, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Im Laufe von zwei actionreichen Wochen hat das Zeitmessteam 1’200’000 Ergebnisse gemessen. Von der neuen National Speed Skating Halle bis zum National Ski Jumping Center wurde jede Information mit aussergewöhnlicher Präzision erfasst. Und einige Leistungen waren besonders bemerkenswert. 17 olympische Rekorde wurden während Peking 2022 gemessen, ebenso wie 2 Weltrekorde.

Für die Schweiz war die Aufregung in Peking 2022 besonders gross, dank der Leistung der Schweizer Delegation und insbesondere der Schweizer OMEGA-Botschafterin Mathilde Gremaud. Die junge Freestyle-Skiläuferin zeigte wahre Entschlossenheit, um Gold und Bronze zu gewinnen und ihren Platz auf dem Podium unter den besten Athleten der Welt einzunehmen. Ihr Erfolg wurde natürlich von OMEGA mit Stolz aufgezeichnet.

Was die Technologie betrifft, so war OMEGA mit einem ganzen Arsenal an fortschrittlichen Geräten ausgestattet, darunter so bekannte Technologien wie die Snowgate-Systeme und die Fotofinish-Kameras. Darüber hinaus standen mehrere neue Technologien zur Verfügung, um das Erlebnis für Athleten, Trainer, Schiedsrichter und Zuschauer zu verbessern. Zu diesen Technologien gehörten eine neue Sprunganalyse im Eiskunstlauf, ein neues System zur Erkennung von Fehlstarts im Eisschnelllauf und eine neue Spielanzeige im Eishockey.

OMEGA ist derzeit auf dem besten Weg, sein 100-jähriges Jubiläum als offizieller Zeitnehmer im Jahr 2032 zu vollenden, wenn die Veranstaltung in Brisbane, Australien, stattfinden wird. Bis dahin stehen bereits Paris 2024, Mailand-Cortina 2026 und Los Angeles 2028 auf dem Programm. (OMEGA/mc/ps)

OMEGA