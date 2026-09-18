On steigt mit Mbappé und Henry ins Fussball-Business ein

Zürich – Der Schweizer Sportartikelhersteller On erweitert sein Geschäft um den Fussball. Im Zentrum des Markteintritts steht eine Partnerschaft mit Kylian Mbappé. Der französische Nationalspieler und Stürmer von Real Madrid soll nicht nur als Markenbotschafter auftreten, sondern seine Erfahrung auch in die Entwicklung und Erprobung von Fussballschuhen und Bekleidung einbringen.

Für On ist der Schritt eine weitere Ausweitung des sportlichen Angebots. Das 2010 gegründete Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf Laufschuhe und erschloss später unter anderem die Bereiche Outdoor, Training und Tennis. Im Fussball trifft On allerdings auf einen Markt, der von etablierten Anbietern wie Nike, Adidas und Puma dominiert wird. Bei Nike stand auch Mbappé bis zuletzt unter Vertrag.

Thierry Henry übernimmt die sportliche Leitung

Für den Vorstoss in die weltweit populärste Sportart baut On eine eigene Fussballstruktur auf. Als Director of Football hat On den früheren französischen Nationalspieler Thierry Henry verpflichtet. Der Weltmeister von 1998 arbeitet nach Angaben des Unternehmens bereits seit Ende 2025 am Aufbau des neuen Geschäftsbereichs. Henry soll die strategische Entwicklung mitprägen – von den Produkten über die Beziehungen zu Spielerinnen und Spielern bis zur Positionierung der Marke im Fussball.

Zum Team gehört auch die Schweizer Nationalspielerin Sydney Schertenleib. Die Spielerin des FC Barcelona ist seit Dezember 2025 Botschafterin für On und soll künftig bei der Entwicklung und Erprobung von Produkten für den Frauenfussball mitarbeiten.

Neue Fertigungstechnik für Fussballschuhe

Technologisch setzt On auf das 2024 vorgestellte LightSpray-Verfahren. Dabei wird das Obermaterial eines Schuhs mithilfe eines Roboters aus einem fortlaufenden Faden aufgesprüht. Die geplanten Fussballschuhe kommen damit ohne Nähte, Beschichtungen und Klebstoffe aus. Das Verfahren soll eine leichtere Konstruktion ermöglichen und die Zahl der herkömmlichen Produktionsschritte reduzieren.

Diese Technik will das Unternehmen nun an die Anforderungen des Fussballs anpassen. Mbappé, Schertenleib und weitere ausgewählte Spielerinnen und Spieler sollen Prototypen testen und Rückmeldungen an die Entwicklungsteams geben. Im Vordergrund stehen geringes Gewicht, Präzision und ein möglichst unmittelbares Ballgefühl.

Mit Mbappé als internationalem Aushängeschild, Henry in leitender Funktion und Schertenleib als Vertreterin der jüngeren Generation versucht On, sportliche Glaubwürdigkeit und globale Reichweite miteinander zu verbinden. Wann die ersten Fussballprodukte auf den Markt kommen und wie umfangreich das Sortiment sein wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. (mc/pg)