On stellt Führungsteam neu auf – Martin Hoffmann wird alleiniger CEO

Zürich – Der Laufschuh-Hersteller On stellt sein Führungsteam auf. Dabei übernimmt der bisherige Co-CEO und CFO Martin Hoffmann den Chefposten ab 1. Juli 2025 alleine. Der andere Co-CEO Marc Maurer wird das Unternehmen nach 12 Jahren auf eigenen Wunsch verlassen.

Seit dem Börsengang im Jahr 2021 hatten Hoffmann und Maurer die operative Führung bei On gemeinsam inne. Maurer werde seine aktuelle Rolle noch bis Ende Juni wahrnehmen und danach bis März 2026 weiterhin als Berater zur Verfügung stehen, teilte die Gesellschaft, an der auch Roger Federer beteiligt ist, am Dienstag mit. Weiterhin eine aktive Rolle innerhalb des Unternehmens werden die Gründer David Allemann, Caspar Coppetti und Olivier Bernhard spielen.

Mit dem Ausscheiden von Marc Maurer soll auch der Aktionärsbindungsvertrag angepasst werden. So hätten die Gründer 36 Prozent seiner Aktien der Klasse B erworben, heisst es weiter. Die übrigen 64 Prozent sollen in 1,05 Millionen der Kategorie A ohne Stimmrechtsprivileg umgewandelt werden, vorbehaltlich der Zustimmung an der kommenden Generalversammlung vom 22. Mai.

Neues Führungsteam

Vorerst wird der Martin Hoffmann auch weiterhin auch die Rolle des Finanzchefs einnehmen. Er werde dabei zusammen mit den Partnern und dem Verwaltungsrat die Suche nach einem neuen CFO vorantreiben, so die Meldung.

Zudem gab On weitere Zugänge im Führungsteam bekannt: So stösst Katarina Berg als Chief People Officer von Spotify zum Unternehmen, wo sie bislang die Rolle als Chief Human Resources Officer inne hatte. Im Jahresverlauf werden auch Scott Maguire als Chief Innovation Officer von Specialized, Adib Sisani als Chief Communications Officer von Axel Springer und Craig Jones als Chief Supply Chain Officer von Levi Strauss zu On stossen. (awp/mc/ps)