Oneservice übernimmt Technobis-Aussendienst auch in Europa

Feusisberg – Technobis, niederländischer Anbieter von Laborsystemen für die Forschung, hat seine strategische Partnerschaft mit oneservice ausgeweitet. Die Schwyzer Firma übernimmt für Technobis‘ Systeme zur Kristallisation nach dem Aussendienst in den USA auch den in Europa.

Oneservice und Technobis intensivieren ihre Zusammenarbeit. Laut einer Mitteilung wird das in Feusisberg ansässige Unternehmen oneservice den Aussendienst für die Kristallisationssysteme von Technobis in Europa übernehmen. Wie es in einer Mitteilung heisst, baut diese Zusammenarbeit auf der bereits bestehenden Partnerschaft in den USA auf.

Oneservice ist auf Outsourcing von Dienstleistungen für die Branchen Life Science, Diagnostik und Medizinprodukte spezialisiert. Dies umfasst unter anderem Aussendienst, Reparatur, Aufarbeitung, Installation, Wartung, Schulung, Logistik und Kundendienst. „Mit seiner bewährten Expertise und seiner branchenführenden Service-Infrastruktur gewährleistet oneservice seinen Partnern einen schnellen, zuverlässigen und hochwertigen Support“, so Technobis.

Technobis entwickelt Laborlösungen für innovative Arzneimittel, Agro- und Feinchemikalien, fossile und grüne Kraftsstoffe sowie Lebensmittel und Körperpflegeprodukte. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unser Dienstleistungsangebot zu verbessern und sicherzustellen, dass unsere Kundschaft in den USA und in Europa den bestmöglichen Service erhält“, wird dessen globaler Technikchef Nick van Loo zitiert. „Wir freuen uns, die Partnerschaft mit Technobis auszubauen“, so oneservice-CEO Matthias Raquet. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für exzellenten Service.“ (Amt für Wirtschaft/Café Europe/mc/hfu)