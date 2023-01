Onlinehändler Galaxus neu auch in Frankreich präsent

Zürich – Der Onlinehändler Galaxus öffnet seine virtuellen Türen in Frankreich. Das Online-Warenhaus will die französische Kundschaft mit einem breiten Sortiment, fairen Preisen und Schweizer Servicequalität überzeugen. Auch mit seiner aktiven Community und dem starken Fokus auf Nachhaltigkeit soll der Onlinehändler in Frankreich punkten.

Nach der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Österreich gibt’s Galaxus ab sofort auch in Frankreich. Neu können Kundinnen und Kunden von Strassburg bis Bordeaux beim helvetischen E-Commerce-Marktführer shoppen. Dort will sich Galaxus einen loyalen Kundenstamm aufbauen und in die Top-5 der grössten Onlinehändler vorstossen.

In Deutschland ist Galaxus seit 2018 und in Österreich seit 2021 live. Das Sortiment umfasst über 1,6 Millionen Produkte. In den beiden Ländern haben bisher über eine Million Kundinnen und Kunden bei Galaxus eingekauft. «Mit diesem Erfolg im Rücken wollen wir jetzt den nächsten Expansionsschritt wagen», sagt Florian Teuteberg, CEO und Mitgründer von Digitec Galaxus.

Belieferung von Nordrhein-Westfalen aus

Die Expansion nach Frankreich biete sich wegen der sprachlichen und kulturellen Nähe an, so Teuteberg. Zudem sei die geographische Nähe zum Galaxus-Logistikstandort im deutschen Krefeld ein Vorteil: Französische Kundinnen und Kunden werden vorerst von Nordrhein-Westfalen aus beliefert – Produkte ab Lager kommen drei bis fünf Tage nach Bestellung in Frankreich an.

Grosses Potenzial im Hexagon

In der Schweiz, Deutschland und Österreich hat Digitec Galaxus im vergangenen Jahr insgesamt über zwei Milliarden Franken Umsatz erzielt. Zum Vergleich: Der Jahresumsatz des französischen E-Commerce im Jahr 2021 betrug gemäss Fédération du e-commerce et de la vente à distance (fevad) 129,1 Milliarden Euro. Ein riesiges Gesamtvolumen, an dem Galaxus ein Stück erobern will. (mc/pg)