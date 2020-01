Openki Workshop-Festival 2020

Openki

setzt sich seit 2014 für die Kultivierung selbstbestimmter Lerngemeinschaften in Zürich ein.



Openki geht davon aus, dass jede*r Wissen, Erfahrungen und Fähigkeiten besitzt und diese mit anderen teilen kann. Auf openki.net können Traumkurse eingetragen und passende Mentor*innen gefunden werden. Hier finden Menschen zusammen, die sich für ähnliche Themen begeistern. Die Open-Source-Plattform wurde in den vergangenen 9 Jahren von Freiwilligen aufgebaut und wird ständig weiterentwickelt. Seit der Veröffentlichung der Website im November 2017 haben bereits 263 Kurse in Zürich stattgefunden. Im Oktober 2018 wurde Openki an der Konferenz für digitale Nachhaltigkeit mit dem Schweizer OpenSource Preis gekürt.