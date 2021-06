ownCloud und Kaspersky schliessen Technologiepartnerschaft

Nürnberg – ownCloud, Anbieter der gleichnamigen Open-Source-basierten Collaboration-Plattform, und Kaspersky, weltweit führender Anbieter von Endpoint-Protection- und Cybersecurity-Lösungen, haben eine technologische Partnerschaft gestartet. Ab sofort bieten beide Unternehmen eine Integration von Kaspersky Scan Engine in ownCloud Enterprise über das ICAP-Protokoll an.

Werden Dateien mit Schadcode in eine File-Collaboration-Plattform ohne geeignete Abwehrmassnahmen hochgeladen, können sie sich potenziell über ein komplettes Netzwerk ausbreiten. Das macht Sicherheitsscans zu einer absoluten Notwendigkeit. Der Betrieb eines Antiviren-Scanners auf dem Upload-Server führt allerdings oft zu Einbußen bei der Performance. Zudem bringen bestehende Lösungen übermässige Komplexität ins System.

Um diese Nachteile zu vermeiden, haben ownCloud und Kaspersky eine Technologiepartnerschaft ins Leben gerufen und ihre Enterprise-Produkte über das offene Standardprotokoll ICAP miteinander integriert. Diese Integration lagert die Anti-Malware-Scans auf einen separaten Server aus. Das hat unter anderem den Vorteil, dass das Scannen schnell skaliert werden kann, um auf veränderte Anforderungen zu reagieren. Gleichzeitig können Administratoren die Integration unkompliziert einrichten und warten.

„Hunderte Unternehmen schliessen derzeit ihre Cloud-Migration ab und Angreifer versuchen die neuen Möglichkeiten auszunutzen, die sich daraus ergeben. Durch die Partnerschaft mit ownCloud kombinieren wir sämtliche Vorteile von Private-Cloud-Technologien mit der Security, die nur eine erstklassige Anti-Malware-Lösung wie Kaspersky Scan Engine bieten kann“, sagt Alexander Karpitsky, Head of Technology Alliances bei Kaspersky. „Es ist mir eine Ehre, ownCloud in der wachsenden Community unserer Technologiepartner willkommen zu heißen“.

„Cybersecurity ist eine Frage des Vertrauens. Unsere Partnerschaft mit Kaspersky ermöglicht Unternehmenskunden, Antiviren-Scans On-Premises selbst durchzuführen, ohne sensible Daten durch die Weitergabe an Scan-Dienste Dritter zu gefährden“, so ownCloud-COO Holger Dyroff. „Der Einsatz des ICAP-Protokolls unterstreicht dabei unsere Überzeugung, dass offene Standards der Königsweg zu digitaler Souveränität sind“.

Die Integration von Kaspersky Scan Engine und ownCloud Enterprise erweitert die bestehende Funktionalität der Antivirus-Extension von ownCloud in idealer Weise. Die gemeinsame Lösung ist für alle Enterprise-Kunden von ownCloud verfügbar und einsatzbereit. Darüber hinaus eröffnet sie Kunden von Kaspersky einen unkomplizierten Zugang zu ownCloud. (ownCloud/mc)

