Orascom DH: Schweizer Börse stimmt Dekotierung der Namenaktien per 5. Juni zu

Altdorf – Die Orascom Development Holding kann sich vom Handel an der Schweizer Börse verabschieden. Die SIX Exchange Regulation hat die Dekotierung der Namenaktien des Bau-. und Tourismuskonzerns per 5. Juni 2025 genehmigt. Der letzte Handelstag wurde auf den 4. Juni 2025 festgelegt.

Die Dekotierung der Namenaktien war von den Aktionären im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2025 beschlossen worden. Die Sawiris-Familie hatte im vergangenen Dezember ein Rückkaufangebot für alle damals ausstehenden Orascom-Aktien zu 5,60 Franken in bar angekündigt, das im 11. 2025 vollzogen wurde. Seither hält die Sawiris-Familie 97,3 Prozent, davor hatte sie allerdings bereits eine Mehrheit von 78 Prozent gehabt.

Die Orascom-Aktien waren 2008 zu einem Kurs von 152 Franken je Aktie an die Schweizer Börse gekommen. Das Unternehmen ist hierzulande vor allem für das Projekt «Andermatt Swiss Alps» im Kanton Uri bzw. das Luxus-Hotel Chedi in Andermatt bekannt. Heute ist die Mehrheit an «Andermatt Swiss Alps» im Privatbesitz von Samih Sawiris, 49 Prozent gehören noch der Orascom DH. (awp/mc/ps)